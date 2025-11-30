夜店大亨遭砍後首度發聲！夏天倫渾身是血走出醫院重批：台北治安真的很差

夜店大亨夏天倫經過包紮治療後沒有大礙，但身上衣服全是血跡，雙手都包著紗布。翻攝畫面

台北市松山區今（30日）晚間發生夜店大亨夏天倫遭伏擊砍傷案件，在經治療包紮後後，夏天倫稍早步出馬偕醫院，首度向媒體說明狀況，語氣中透露震驚與不滿，直言「台北市治安真的滿差的」。

夏天倫受訪表示沒有與人結怨，被問到是否懷疑和前妻有關，律師代為回應「不多做臆測」。翻攝畫面

夏天倫27日才開記者會澄清與前妻糾紛，接著和往常的生活一樣運動、打完高爾夫球，沒想到在準備離場時，竟遭兩名黑衣人以辣椒水突襲，他因雙眼被噴灼痛、視線模糊，根本看不清楚對方究竟持的是棒子還是刀，整起攻擊來得又快又狠，他說，自己平時沒有任何糾紛，卻在毫無防備狀態下遭襲擊，「我其實替我的孩子安全滿擔心，我也替台北市的正常人感到擔心。」

談到同行女性友人，他僅低調表示「傷勢就不多說」。

夜店大亨夏天倫遭兩惡煞伏擊，手臂遭砍留下15公分長傷口。翻攝畫面

面對媒體追問，是否可能與日前針對前妻的記者會有關，律師隨即代為回應：「這我們就不過多臆測。」

夏天倫最後呼籲，希望台北市的治安能變好，「因為很多家庭在這裡成長，我也希望大家都能安心生活。」目前警方已拘提其中一名涉案男子，正持續追查另名犯嫌，釐清整起攻擊背後的動機。



