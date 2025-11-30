即時中心／廖予瑄報導

最新消息！有「夜店大亨」之稱的台北市信義區多家知名夜店品牌創始人夏天倫，今（30）日下午6時16分在北市松山區民生東路三段遭人砍傷。據了解，當時夏與女友在地下1樓停車場遭2名男子持利器襲擊，造成他左手臂切割傷、右手臂及眼部腫脹，女友眼部腫脹，事後被送往馬偕醫院醫治。夏天倫表示，這起傷害事件疑似與前妻「名媛界大S」黃廉盈的財務糾紛有關，至於詳細案情及事發經過，則待警方進一步調查釐清。

據了解，當時夏天倫與女友去打高爾夫球，結束後，2人前往地下1樓停車場牽車；沒想到，卻突然衝出2名男子，持利器朝他們攻擊，並且立刻開溜；造成他的左手臂切割傷、右手臂及眼部腫脹，女友眼部腫脹。

夏天倫表示，當時他並沒有看清對方使用何種武器，隨後警方就迅速到場介入調查，並將他們送往馬偕醫院醫治。

快新聞／「夜店大亨」夏天倫在停車場遭砍傷！親吐：恐與「這人」有關

夏天倫在停車場遭砍傷。（圖／翻攝自夏天倫IG）

由於夏天倫與前妻黃廉盈在2021年離婚後，財務糾紛不斷，黃指控夏扣押1,400萬元，並指控他婚內出軌、讓自己拿到保護令等；夏則召開記者會反咬對方，在離婚後3個月偷走220萬紅包，外加撫恤金，求償440多萬元。因此夏天倫懷疑，今晚突如其來的暴力事件與前妻有關。

原文出處：快新聞／「夜店大亨」夏天倫停車場遭砍 親吐：恐與「這人」有關

