「夜店大亨」夏天倫停車場2煞砍 釀15公分刀傷

夜店大亨夏天倫在台北市松山區停車場遭到攻擊，造成左手15公分刀傷。事件發生於30日晚間6點多，他與朋友打完高爾夫球返回停車場時，突然遭兩名黑衣男子持刀棍襲擊並噴灑辣椒水。警方調閱監視器後，已逮捕一名折返現場的27歲林姓嫌犯。

根據夏天倫描述，當他與女性友人打完高爾夫球，正準備回到位於台北市松山區民生東路停車場取車時，突然被兩名黑衣人攻擊。這些人先是朝他噴灑辣椒水，趁他視線不清時，再用棍棒和刀具進行攻擊。夏天倫表示，他在生意上沒有任何糾紛，並對現今治安狀況表達強烈不滿。

律師余韋德表示，可以確定的是夏先生在停車場突然遇到不明黑衣人士襲擊，目前他的傷勢有長達15公分的刀傷。警方獲報到場後立即調閱監視器，發現涉案嫌犯有兩人。其中一名27歲林姓男子在折返現場時被當場逮捕。這名嫌犯被逮捕時聲稱自己是來投案，但對於犯案動機及細節卻一句話都不願透露。警方在現場查扣了刀、鐵棍及辣椒水等作案工具。

就在這起暴力事件發生的三天前，夏天倫才公開指控他的名媛前妻黃廉盈在離婚三個月後，趁他出國時拿走了220萬元現金，並控訴三年來前妻都沒有歸還這筆錢。夏天倫認為這起襲擊事件可能與他的前妻有關，但確切原因仍有待警方進一步釐清。

