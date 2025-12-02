「夜店大亨」夏天倫地下室被狠砍！前員工爆「被資遣又被酸」早預謀伏擊

記者林宜君／台北報導

「夜店大亨」夏天倫日前於台北市松山區遭預謀性攻擊。（圖／翻攝自夏天倫IG）

「夜店大亨」夏天倫日前於台北市松山區遭預謀性攻擊，一名自稱「因工作期間屢受酸言酸語而心生不滿」的前員工，涉嫌埋伏攻擊昔日老闆夏天倫。檢方指出，犯嫌說法避重就輕，加上同夥仍在逃，已准予羈押禁見，以釐清是否另有指使者介入。11月30日傍晚6點左右，夏天倫與一名女性友人準備自民生東路某地下室離開時，突遭2名男子持刀棍並噴灑辣椒水攻擊。夏天倫左手臂遭砍傷，同行女子眼部紅腫不適。2名犯嫌得手後逃離現場，並遺留作案車輛。警方在車內查獲刀械、棍棒及辣椒水等物證。

夏天倫與一名女性友人準備自民生東路某地下室離開時，突遭2名男子持刀棍並噴灑辣椒水攻擊。（圖／翻攝自夏天倫Threads）

夏天倫遭砍傷。（圖／翻攝自夏天倫Threads）

當晚警方逮捕其中1名27歲林宇鋐嫌疑犯。林男向警方供稱，曾在夏天倫經營的夜店任職，自認不爽被資遣仍遭受酸言酸語，長期積怨才會犯案。林男強調同行者「只是朋友」，未多談細節。警方依《刑法》殺人未遂罪嫌將林男移送偵辦。台北地檢署審酌後指出，林男供詞閃爍，且仍有共犯在逃，有串證滅證與逃亡可能，因此於12月1日向法院聲請羈押禁見並獲准。檢警目前持續調查是否有人在背後策畫，並追查第二名犯嫌下落。

夏天倫今日也在社群平台上發聲明。（圖／翻攝自夏天倫Threads）

夏天倫今日也在社群平台上發聲明表示，【夏天倫 官方聲明】針對近日社會關注的案件與部分媒體提及的不實資訊，我在此提出正式聲明：首先，嫌犯林宇鋐從未在我所創辦、經營或參與的任何公司或場館任職，他絕非、也從未是我方的任何形式員工。 所有新進人員皆需通過嚴謹審查程序，並由相關單位永久保存完整紀錄，此可清楚證明其與我方並無勞雇關係。其次，就本案而言，林宇鋐為涉嫌參與對我進行預謀伏擊、意圖殺害未遂之嫌疑人之一，其行為疑似具備計畫性的犯罪行為。此為目前偵查單位所掌握的客觀事實。我對任何形式的暴力行為、以及任何具組織性或計畫性的犯罪行為表達最強烈的譴責。同時，我深深感謝所有執法與調查單位在本案中投入的努力，並全力支持司法釐清真相。期盼所有涉案者最終皆能接受法律最嚴正且完整的制裁。夏天倫 正式聲明。

夏天倫在社群回應，未指任何人為主使者。（圖／翻攝自夏天倫Threads）

另方面，夏天倫與前妻黃廉盈過去因金錢與婚姻問題多次對簿公堂。黃廉盈表示：「夏先生跟我已經離婚5年，我們的案件早已不起訴結案，感謝檢察官還我清白。」並強調不會評論夏天倫的私人生活，呼籲外界勿做無根據聯想。夏天倫則在社群回應，未指任何人為主使者，強調：「不管今天這個案子是誰指使的，只要針對我的家人或親友，我都會挺身而出，就像今天為我朋友擋一刀。」

