「夜店大亨」夏天倫怒控前妻「擅長鬼扯」 「名媛界大S」黃廉盈想脫產、10個愛馬仕包遭扣押

夏天倫（右）在律師（左）陪同下，召開記者會。潘佳琪攝

夜店大亨夏天倫今（27日）在律師余韋德陪同下召開記者會，針對他與前妻「名媛界大S」黃廉盈之間持續多時的家務糾紛和法律訴訟進行公開說明。這場離婚後的互控風波，曾因雙方在社群媒體上的隔空爆料而鬧得沸沸揚揚，內容涉及紅包款項、出軌及妨害名譽等指控。

夏天倫與黃廉盈2021年5月離婚，當年8月與家人出國，請黃廉盈將個人物品搬離，沒想到回家後，發現保險箱是打開的，且紅包袋散落一地，當時還以為是遭小偷。不過，後來夏天倫發現錢是黃廉盈拿走的，對方也承認拿走了錢，但只承認拿走了60萬而不是220萬。

廣告 廣告

今日檢察官綜合卷證認定，金錢遺失缺乏證據且告訴逾期，或不起訴處分，夏天倫若不服可聲請再議。針對為何沒有及時提告，而是2024年才告對方「竊盜」，夏天倫表示，中間3年都是私底上透過通訊軟體跟對方溝通，大部分對話證據都有留下。直至2024年協商未果，家人長大後也比較有自己的想法，於是最終選擇提告。

夏天倫直言，前妻黃廉盈除了鬼扯之外，還不斷地在網路上炫富，覺得對方過得這麼好，那應該要把錢還給家人，希望可以修復家人的心靈。他認為「當父母是一輩子的責任」，女方照顧家人的次數卻10根手指頭指出來。夏天倫透露，跟前妻談遭竊的220萬時，對方就是發揮強項：鬼扯，包含扯到離婚協議，但根本毫無關係。

夏天倫批前妻黃廉盈擅長鬼扯。潘佳琪攝

律師余韋德補充說明：「今天黃小姐在 IG上發文說我們針對她的那個1400萬的撫養費的部分來進行所謂的假扣押，但實際上並沒有這件事情，因為第一個，我們今天主要針對假扣押的部分，從頭到尾是針對紅包錢的部分，再來呢，假扣押是我們必須要去說服法院可以准許我們進行假扣押，那剛好當我們提告之後，發現她有設定高額的抵押權5000萬給自己的父親，所以我們才借此可以說服法院說她有脫產之疑，因此我們才進行止所謂的假扣押，那就進行整個假扣押的過程當中呢，黃小姐也有請律師到場去看所有的整個流程跟狀況。

而在假扣押的過程中，夏天倫方發現黃廉盈家中擺放大概20幾個愛馬仕的包包，且幾乎都是鉑金包，於是當時扣了大約10個名牌包，此外，也在她家的地下室發現停放一台保時捷電動車，也進行了所謂的假扣押，以及假扣押現金大約幾十萬元，有留部分的現金給她生活，律師表示，因此並沒有說像她發文所講的這樣子誇張。

至於黃廉盈社群平台上的指控，夏天倫直言：「我覺得黃廉盈就是在做她最擅長的『鬼扯』，那這部分的話呢，我覺得這個算是一種精神的暴力跟誹謗，那我也會申請家暴的保護令，然後我也會再加告她這一塊。」



回到原文

更多鏡報報導

香港宏福苑大火／MAMA明登場！主辦單位發聲「照常舉行」 網建議MEOVV、i-dle換歌單

A咖「人氣樂團」都在這！ 台中水湳跨年全台「含金量」最高

影后豔遇「日本小狼狗」結果超無言 方志友英國行「長針眼斷桃花」