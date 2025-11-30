「夜店大亨」夏天倫與女友北市停車場遇襲 松山警逮1嫌

南部中心／莊舒婷、林樹銘 高雄市報導有民眾開車在國道一號上，結果前方車輛後座，突然摔出一名男子，還好大家緊急閃避踩剎車，才沒將人直接輾過，畫面曝光網友質疑，莫非是睡著誤觸車門才會摔出，警方也要調閱監視器，釐清狀況。一名男子在國道上摔出車外，後方駕駛都嚇壞。（圖／爆料公社）好幾輛汽車在國道上行駛，只見前方白車車門突然掉出一個人。目擊駕駛說，叭唉唷唉唷唉唷，小心小心欸小心，那人被丟出來喔。開在一旁都黑車趕緊往旁邊閃，後方來車也全嚇傻，摔出車外的男子躺在地上，沒幾秒後自行起身還不忘整理服裝，驚險畫面讓網友直呼，這乘客是睡覺睡到車門打開嗎？民眾：「跟司機有什麼生氣了啊，然後他就開門就。」民眾：「被綁架然後他逃生自己脫逃，可能突然手去扶一下或怎麼樣，不然就是掙扎，不管那是在那裡反正我就是要逃離這裡。」民眾：「跟車上的人有仇吧所以被丟下來吧。」車商表示為了防止掉落車外除了繫好安全帶，也可以多加安全鎖。（圖／民視新聞）事發地點就在國道一號北向353.7公里處，一個活生生的人竟掉在高速公路上，警方表示沒有接獲報案，至於乘客是睡著不慎掉落，還是涉及綁架等刑案，警方將介入調查。國道警岡山分隊小隊長任國強：「本大隊將調閱CCTV影像，追查該自小客車車主到案說明，查證後如有違反交通法規依法舉發，若有涉及公共危險部分將依法偵辦。」專業車商提醒，乘客務必繫好安全帶、也要確認門是否有損壞、是否能關緊，若真的怕誤觸門把釀禍，也可以多加一道鎖。車商連紹辰：「現在不管是哪個車款，它只要一行駛車門就會自動上鎖，最主要是繫好後座安全帶，後座這個鎖扣一定要上鎖。」國道上車輛速度都不算慢，人從車上掉落，真的很危險，再看一次驚險影像，還好一旁黑車及時S行閃躲，否則後果難以想像。原文出處：國道上前車後座「摔出人」 警未接獲報案將介入調查 更多民視新聞報導全台最大捷運開發案"十四張站"簽約 引入985億投資財部：民間投資公共建設 截至10月底簽約金額2246億越南逃逸移工疑販賣狗肉 白鼻心、山豬也慘遭「毒手」

民視影音 ・ 1 天前