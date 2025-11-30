「夜店大亨」夏天倫與女友北市停車場遇襲 松山警逮1嫌
知名夜店大亨夏天倫今日與女友遭不明人士設伏襲擊，2人受傷送醫，所幸意識均清楚；目前其中1名凶嫌已被逮捕。
松山分局指出，民有派出所今（30日）18時許接獲報案，稱夏男在民生東路三段某停車場準備駕車離去時，遭至少2名歹徒攻擊，警方獲報後趕赴現場，初步了解夏男遭利器與辣椒水攻擊，目前已送往馬偕醫院。
警方調閱周邊監視器，掌握現場涉案人員特徵及行蹤，迅速將其中1名嫌犯帶回調查，並查扣刀1把、鐵棍1支及辣椒水2罐。松山分局強調將持續釐清案情並追查其餘共犯，全力偵辦此案。
據悉，夏天倫左手臂被劃傷，手、眼均有腫脹；同行女子眼部瘀腫，2人送醫救治，並無生命危險。2人皆聲稱未能看清楚嫌犯的樣貌，並聲稱近期未與人結怨，不清楚為何遭到攻擊。
