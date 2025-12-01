「夜店大亨」夏天倫遇襲被砍！1嫌重返現場牽車被逮 行兇動機曝光

社會中心／陳韋劭報導

夏天倫遭砍後送醫，隨後將傷勢發在IG上，不少朋友都湧入訊息關心他。（圖／翻攝自IG @hsia_alan）

「夜店大亨」夏天倫昨天（30日）傍晚在北市民生東路三段一處地下1樓停車場遭人持刀砍傷，夏天倫左手臂切割傷、右手臂及眼部腫脹，一旁的女友也被攻擊，眼部被打傷。警方事後在停車場逮捕一名涉案的林姓男子（27歲），嫌犯自稱曾是夏天倫的員工，因工作待遇差、無故遭資遣，才會趁機尋仇報復。

昨天晚間6時許，夏天倫與女友準備離開健身房，到達停車場取車，沒想到遭凶器猛力砍，左手臂遭切割，右手臂、眼部腫脹受傷。夏天倫33歲女友受到波及，右眼腫脹疼痛。兩人意識清楚，被送至醫院治療，目前並無生命危險。

由於夏天倫日前才因與「名媛界大S」前妻黃廉盈爆發財務糾紛，指控對方脫產，再聲請假扣押，黃廉盈也在社群發聲開嗆，2人關係緊張，夏天倫一度懷疑事件與前妻有關。

警方逮捕一名嫌犯。（圖／翻攝畫面）

夏天倫表示，他不認識2名行凶男子，當時無警覺，對方突然攻擊後消失無蹤。他深夜在社群平台PO出傷勢照，並發文表示，沒有影射任何人是背後的主謀，不管今天這個案子是誰指使的，只要針對我的家人，或是我的親友，都會挺身而出，就像今天為我朋友擋一刀。

警方表示，案發後一名涉案林姓男子返回大樓地下停車場取車時被當場逮捕，嫌犯辯稱「回來自首」，還說曾是夏天倫的員工，因工作待遇差、無故遭資遣，才會趁機尋仇報復，全案仍待調查釐清中。

