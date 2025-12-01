「夜店大亨」夏天倫遇襲！手臂遭砍傷 深夜發文：替朋友擋刀
知名「夜店大亨」夏天倫昨（11月30日）驚傳遭不明人士攻擊，導致他左手臂受傷，劃出深長傷口。幸好送醫急救後沒有大礙。夏天倫也在社群抒發心情，透露自己是幫朋友擋刀，自己沒有要影射凶手是誰，但若牽涉到他的朋友或家人，一定會挺身而出。
夏天倫昨晚和女性友人在北市民生東路三段停車場，突然遭到2名不明男子持利器攻擊，夏天倫左手臂遭劃出10多公分傷口，女方則因辣椒水噴灑眼部出現不適，所幸送醫院治療後無生命危險。
凶手在犯案後駕車逃逸，警方調閱監視器，掌握涉案人員特徵、行蹤，迅速將其中1名嫌犯帶回調查，同時查扣刀1把、鐵棍1支及辣椒水2罐。
夏天倫昨晚間也在社群發出心聲，「我沒有影射任何人是背後的主謀，但我要表達的是，不管今天這個案子是誰指使的，只要針對我的家人，或是我的親友，我都會挺身而出。」
他也透露自己是替朋友擋刀，並感謝防身術教練、警方的即時協助，以及宗教信仰的支持。
