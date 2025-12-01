「夜店大亨」夏天倫遭埋伏持刀攻擊！左臂被砍15公分刀傷 疑牽涉前妻恩怨
有「夜店大亨」之稱的知名夜店品牌創始人夏天倫，昨（30）日下午6點多在台北市松山區民生東路三段某大樓的地下停車場遭兩名男子持利器攻擊。事發時他與女友同行，兩人皆在襲擊中受創，夏天倫左手臂遭割出15公分刀傷、右手臂與眼部腫脹，女友則是眼部受傷，兩人事後皆送往馬偕醫院救治。而究竟為何突然遭攻擊？夏天倫向警方表示「懷疑此事跟前妻有關」。
停車場遭埋伏攻擊！夏天倫左手臂被割出15公分刀傷
43歲的夏天倫遭襲當時，與33歲女友準備離開健身房，前往停車場取車時，突然遭人持凶器猛砍。夏天倫左手臂有15公分刀傷，右手臂與眼部腫脹受創；他的女友也在混亂中受傷，右眼腫脹疼痛。兩人意識清楚，經救護人員送往馬偕醫院救治，目前無生命危險。
警方調查指出，攻擊地點位於台北市民生東路三段156號大樓地下二樓停車場。夏天倫向警方表示，事發時毫無預警，兩名男子犯案後迅速逃離，他並不認識對方，犯案動機仍待釐清。據了解，嫌犯疑似事先在現場埋伏伺機動手。
突遇襲濺血 懷疑與「前妻」有關
夏天倫向警方透露，懷疑此次攻擊可能與「前妻」有關，警方依線索掌握涉案人員身分與行蹤後，迅速拘提其中一名嫌疑人，並在行動中查獲1把刀、鐵棍1支及2罐辣椒水等疑似犯案工具。松山分局表示，將持續追查在逃共犯並釐清犯案動機，強調會全力偵辦此案。
夏天倫發聲稱「沒有影射任何人是背後的主謀」
他昨晚也親自發文表示，沒有影射任何人是背後的主謀，無論此案是誰指使的，「只要針對我的家人，或是我的親友，我都會挺身而出，就像今天為我朋友擋一刀。」
財務紛爭未解！前妻控扣押千萬、夏天倫反指拿走220萬紅包
值得注意的是， 夏天倫與有「名媛版大S」之稱的黃廉盈於2021年結束婚姻，但雙方紛爭不斷延續至今。黃廉盈曾指控夏天倫扣押她1400萬元；夏天倫則反駁，稱離婚後黃廉盈帶走220萬元紅包及其他款項，因而向對方求償共440萬元。針對遭外界關注的婚內出軌及黃廉盈取得保護令等爭議，夏天倫均予以否認。
至於此次停車場攻擊事件是否與兩人的財務糾紛及先前衝突相關，警方表示仍需進一步調查，尚無法確認。
