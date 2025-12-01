「夜店大亨」夏天倫遭埋伏砍傷手臂 北市警速逮一嫌

台北市 / 綜合報導

有「夜店大亨」稱號的夏天倫，與一名女性友人，昨(30)日在台北民生東路三段一個地下停車場被黑衣人噴辣椒水，拿利器砍傷，2人都被送醫治療，初步了解是2名黑衣人行 凶 ，其中一名男子已經被逮捕。

夜店大亨夏天倫拍下自己在路邊準備送醫的畫面，他左手包著繃帶，整個人坐在地上，原來他剛剛遭人砍傷，事情一發生，警方就接獲報案，開著警車和救護人員第一時間趕往現場，夏天倫進到急診室，雙眼紅腫在病床上接受治療，他雙手比出不雅手勢，相當不高興。

夜店大亨夏天倫說：「兩個黑衣人拿著辣椒水先噴我，然後再...，因為我那時眼睛看得不是很清楚，所以用棒子還是利器，我也替台北市，就是正常人滿擔心的，我覺得治安真的是有夠差。」

夏天倫從急診室走出來，接受採訪滿身是血，左手上的傷口也才剛剛縫合完，事情發生在昨日下午6點多，台北市松山區民生東路三段，一處地下停車場，當時夏天倫和女性友人才打完高爾夫球，準備要到停車場取車，在裡面遭到2名黑衣人襲擊，他們先是拿辣椒水往兩人眼睛噴灑，接著一人持利器攻擊夏天倫，造成他左手臂15公分刀傷，另一名女性友人也遭到波及，2名歹徒打完就逃，夏天倫和友人隨後也被送往醫院救治。

台北市警松山分局民有派出所所長柯杰男說：「警方獲報，立即趕赴現場，初步了解夏男，係遭利器及辣椒水攻擊，目前已送往馬偕醫院。」

記者VS.嫌犯說：「(是有被指使嗎，預謀的嗎)。」從大樓裡被帶出來的就是涉案男子，他雙手上銬被送上警車，另外一名嫌犯警方持續追緝，但員警也查扣了犯案鐵棍利器，還有2灌辣椒水，至於有沒有其他共犯，以及犯案動機，警方持續調查釐清。

