「夜店大亨」夏天倫遭攻擊受傷 北市警已逮1嫌

（中央社記者黃麗芸台北30日電）有夜店大亨之稱的夏天倫今晚遭數人持利器和辣椒水攻擊，手臂被割傷，同行女友人眼部遭辣椒水噴到不適，北市警消獲報到場協助送醫治療，目前已帶回1嫌、續追共犯。

台北市警察局松山分局民有派出所今晚6時許獲報，稱民生東路3段某處停車場發生攻擊事件，立即派員到場處理。

經了解，受害的夏天倫案發時正要偕1名女性友人駕車離去，突遭數人持利器和辣椒水攻擊，造成夏天倫左手有10多公分刀傷，女性友人也被辣椒水噴到眼部而不適，由警消協助送馬偕醫院治療。

警方調閱周邊監視器後掌握涉案人員特徵與行蹤，現已帶回其中1名男性犯嫌調查，並查扣1把刀、1支鐵棍和2罐辣椒水，正持續釐清案情及追查其餘共犯。

夏天倫近日因和前妻互相指控，豪門糾紛引發各界關注。（編輯：李錫璋）1141130