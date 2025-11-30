「夜店大亨」夏天倫遭砍傷送醫 深夜發文曝實情：為朋友擋一刀

夏天倫在停車場被砍傷。（圖／翻攝自Threads／Alan Hsia）

有「夜店大亨」之稱的夏天倫，昨（11月30日）晚間在台北市民生東路三段一處停車場遭遇攻擊。數名不明人士持利器與辣椒水襲擊夏天倫及其同行女伴，造成他左手臂有長達十多公分的撕裂傷，女方亦因眼部遭辣椒水噴灑而感到不適。兩人事發後由警消緊急送往馬偕醫院救治。事後，夏天倫也在社群發文訴心聲。

台北市警察局松山分局民有派出所表示，案發時間為昨晚6時許，接獲民眾報案指出停車場內發生攻擊事件。員警趕抵現場後，立即展開救援並調閱周邊監視器，掌握嫌疑人動向。目前警方已帶回一名男性涉案人，現場並查扣一把刀、鐵棍與兩罐辣椒水，正持續釐清案情並追查其他涉案共犯。

事件發生後，夏天倫於深夜透過Threads發文澄清，他並未影射或指控任何人為幕後主使，然而他也表達了堅定立場，強調只要牽涉到他的家人或摯友，他必定挺身而出。他在文中提到：「就像今天為我朋友擋了一刀。」並對以色列防身術教練、警方即時協助，以及耶和華的看顧表達感謝。

近來夏天倫與前妻黄廉盈之間的財務糾紛持續受到媒體關注，對於此次攻擊是否與過去爭議有關，警方表示仍在調查比對中，尚未排除任何可能性。

