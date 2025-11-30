「夜店大亨」夏天倫驚傳當街遇刺！停車場被2男埋伏襲擊 手臂遭砍濺血

[FTNN新聞網]社會中心／綜合報導

台北市今（30）日晚間發生一起攻擊事件，受害者竟是近來因豪門紛爭再度成為話題焦點的「夜店大亨」夏天倫。警方調查指出，夏天倫當時與女友步行前往民生東路三段某間知名健身房的停車場，準備牽車時，突然遭兩名疑似事先埋伏的男子衝上前持利器攻擊。犯嫌行凶後立即駕車逃逸，所用凶器仍待比對。

「夜店大亨」夏天倫今（30）日晚間遭埋伏襲擊，左手臂遭割傷送醫。（圖／取自夏天倫臉書）

警消獲報後到場，發現共有兩名傷者，包括43歲的夏天倫，他左手臂遭割傷，右手與眼部腫脹；同行的33歲女子眼部瘀腫。兩人皆意識清醒，被送往馬偕醫院治療。目前警方已調閱周邊監視器，正釐清犯案動機與犯嫌者身分。

事發時，夏天倫向警方表示自己並不認識攻擊者，但不排除與近期與前妻黃廉盈的爭端有關。他稱對方攻擊完就跑，過程太快，也來不及看清長相及凶器細節。

夏天倫與前妻「名媛界大S」黃廉盈離婚多年，仍爭議不斷。黃廉盈日前公開指控夏天倫惡意扣押她1400萬元財產，再度引發外界熱議。對此，夏天倫27日召開記者會反擊，出示影像與法院文件，稱真正的紛爭在於前妻離婚後短短3個月內領走共440萬元紅包與撫卹金，因此他才向法院聲請假扣押。他並強調，目前遭假扣押的名車、精品與現金加起來僅400多萬，指對方刻意誇大金額。

