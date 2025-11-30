「夜店大亨」才控名媛前妻A走400萬 夏天倫突遇襲惹關注

夏天倫和前妻黃廉盈。（圖／中時資料照）

打造信義區夜生活版圖、被稱為「夜店大亨」的夏天倫，日前因與前妻黃廉盈的金錢紛爭再度成為話題。據悉，黃廉盈有「名媛界大S」之稱，夏天倫幾天前才在律師陪同下公開指控對方不當得利、涉入竊盜等爭議，並出示假扣押物品與法院文件。沒想到30日晚間，夏天倫又被曝在台北街頭遭攻擊，現場甚至發生濺血狀況。

據了解，今日傍晚夏天倫前往台北市民生東路三段一處知名健身房運動，準備離開時在停車場突遭不明人士襲擊。他與同行女伴雙雙受傷，其中夏天倫左手臂遭利器割傷，右手臂與眼部也出現腫脹；女方則因波及造成眼部受傷。兩人意識清楚，並由救護車送往醫院治療。夏天倫隨後也在 IG 限時動態公開手臂包紮與躺在病床的照片。

廣告 廣告

初步訊息指出，夏天倫在準備牽車時被突襲，攻擊來得又急又快，行凶者在得手後立即逃離現場，他當下根本無法看清對方身分，也不確定使用何種兇器，只能先送醫處置。同行女友也因此受到波及受傷。

事實上，本次受傷事件發生前不久，夏天倫才針對多年的財務與物品爭議召開記者會，指控前妻曾取走紅包、名牌包與保險箱等物品，金額累計超過400萬，並強調「在意的不是金額，而是態度」，因此才走法律途徑處理。如今又傳出街頭受傷，引發外界關注其近期動向。他向警方透露，懷疑此事可能與前妻糾紛相關，但因事發突然，他並未看清攻擊者，也無法做出明確指認。

不過，目前警方尚未給出任何研判，兩起事件是否具備關聯仍屬外界臆測。轄區警方已介入調查，並調閱周邊監視器畫面，全案仍在釐清中。至於夏天倫與女伴晚間遭襲的真正原因及相關細節，仍待警方後續進一步釐清。

更多中時新聞網報導

歸亞蕾合作寇世勳自誇「會挖寶」

WBC》打線歷來最完整 中華隊火力可期

黃小柔寫驚悚小說 蘊藏家人的愛