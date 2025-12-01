「夜店大亨」遭伏擊砍傷！夏天倫家世起底 父是「麗園」酒店老董

社會中心／綜合報導

夏天倫和前妻黃廉盈離婚後爆發多起官司。（圖／資料照）

「夜店大亨」夏天倫昨天（30日）傍晚在北市民生東路三段一處地下1樓停車場遭人伏擊持刀砍傷，其中一名嫌犯被逮自稱曾是夏天倫的員工，因工作待遇差、無故遭資遣，才會趁機報復。夏天倫因與「名媛界大S」前妻黃廉盈離婚後爆發多起官司，這次又因被砍殺引發關注，「夜店大亨」的背景再次掀起熱議。

夏天倫的父親夏承榮經商起家，後來在台北市經營高檔酒店，旗下的便服酒店「麗園」曾經與「龍亨」、「王牌」並稱北市東區三大便服酒店名店，夏承榮黑白兩道關係良好，酒店事業興隆日進斗金，累積雄厚身家。

夏承榮育有夏天倫、夏天浩兩子，兄弟倆原在美國就學成長，2000年陸續回台發展，兩兄弟計畫以美式夜店經營模式鎖定富裕消費族群，以區別一般大眾化消費，專攻高階客群，夏承榮為了支持兒子，出資3億元買下「麗園」所在大廈5樓，讓兒子創業開設大型夜店「Luxy」，「Luxy」也成為北市最具指標的夜店之一。

夏承榮於2020年間病逝後世，旗下「麗園」酒店因利益龐大爆發經營權糾紛，黑幫爭相介入，最終由竹聯幫奪下經營權，但酒店模式轉變為禮服店後，收益和名聲逐漸不如往日。

夏天倫、夏天浩自創立「Luxy」後，陸續又在台北市東區開設「KOR Taipei」、「CÉ LA VI TAIPEI」、「2nd Floor」、「ONCOR 響艷都市所」等數家夜店、高檔酒吧和KTV，同時也入股投資多家夜店，版圖幾乎囊括北市東區及信義區高級夜店，夏天倫因此被外界稱為「夜店大亨」。

夏天倫10多年前與有「貴婦版大S」之稱的黃廉盈結婚，2021年間兩人離婚，夏天倫曾發文控訴，黃廉盈趁孩子出國到孩子住的地方偷自己孩子多年存下來的紅包裡面的錢，引起社會關注，兩人互控對方出軌，並因妨害名譽、竊盜等案鬧上法院，近年來2人因財務、親子和名譽問題隔空交火，多次搶佔媒體版面。

