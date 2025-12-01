夜店天王夏天倫遭砍殺1刀手投案 警方追查幕後影武者 11

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／台北報導

已故酒店大亨夏承榮之子夏天倫、夏天浩，兩兄弟因經營夜店有成，也被外界稱為「夜店天王」，但夏天倫近期紛爭不斷，日前他才因為與有「名媛界大S」稱號的前妻黃廉盈的紛爭又召開記者會。結果昨（30）日晚間6時許，夏天倫卻在台北市民生東路3段一處停車場遭2名蒙面刀手砍殺，所幸送醫後沒有生命危險，而其中一名林姓刀手在案發後1小時主動投案，警方正在追查另一名刀手及幕後藏鏡人。

警方調查，30日傍晚6時許，夏天倫與女友在民生東路3段一處停車場遭2名刀手持刀砍傷，夏天倫徒手抵抗刀手，因此左前臂遭砍一刀，有一處極深的傷口，右手臂與眼部腫脹，而他的女友則是眼部遭擊中，兩人皆意識清楚。

而其中一名林姓刀手在案發後1小時就主動投案，他辯稱曾在夏天倫經營的夜店工作過，但無故遭到開除，所以才心生怨恨，不過警方查不到他在夜店的工作紀錄；而警方從刀手砍殺夏天倫的手法研判，警告意味濃厚，並非要置他於死，研判幕後應有藏鏡人教唆，目前正全力追查。

夏天倫、夏天浩兩兄弟是已故酒店大亨夏承榮的兒子，不過夏天倫比較活耀，他與有「名媛界大S」稱號的前妻黃廉盈結婚12年，在2021年離婚。不過雙方互相開撕，夏天倫指控黃廉盈長期不回家，甚至稱她偷走女兒的紅包錢220萬元，因此對黃廉盈提告竊盜及不當得利，但因證據不足且告訴逾期，法院予以不起訴處分。

而黃廉盈也反控夏天倫婚內出軌、扣押她的1400萬財產等，夏天倫上個月27日也以影片及法院裁定反擊，強調目前假扣押的精品及現金等僅400多萬，怒批黃廉盈在鬼扯。

而人稱「夏董」的夏承榮生前曾在北市大安區統領大樓經營便服酒店「麗園」，是行家都知道的高檔便服酒店，直到2020年夏承榮癌症過世後，「麗園」的經營權也成為黑白兩道關心的焦點。

夏天倫及夏天浩自小在美國長大，夏承榮因疼愛兒子，因此一擲千金在統領大樓開設夜店「Luxy」讓兄弟倆經營，兄弟倆之後也開設多間夜店，因此被業界稱為夜店天王。

照片來源：翻攝畫面

