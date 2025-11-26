夜店女公關之死 凶徒前男友殺人罪起訴 7

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

台北市一名在信義區夜店擔任公關的谷姓女子，7月30日晚間8時46分許，在信義區松壽路18號A16地下停車場遭劉姓前男友持刀割喉，當場大量出血，倒臥在地，失去生命跡象，台北地檢署今（26）日依殺人等罪嫌起訴行凶的劉姓男子。

檢方起訴指出，劉男是北市某夜店保安人員，結識27歲谷姓女公關，兩人短暫交往，但經常發生衝突。今年5月15日劉男毆打谷女，女方當天驗傷並對劉男提告家暴傷害，也聲請保護令。

法院今年7月29日裁准保護令後，隔日警方告誡劉男，不得接觸谷女，劉男竟心生怨恨；當日晚間持彈簧刀到北市信義區華納威秀地下停車場埋伏，預謀殺害谷女，才剛跟朋友分享「保護令下來了」後的9小時，谷女準備要去上班時，就遭劉男埋伏殺害。

檢警調查，30日晚8時40分許，谷女騎著電動腳踏車進入區松壽路18號A16停車場地下二樓停放，此時熟知谷女上班動線的劉男早已在該處埋伏，谷女停妥車準備步行去上班時，就遭劉男強行拖入樓梯間持刀猛刺30多刀加以殺害，然後帶著兇刀駕車離去。

劉男行凶後，先是開車從地下停車場離開，接著換乘機車，再沿北宜公路逃亡至宜蘭五結鄉的外公家。警方展開調查後，31日凌晨0點24分火速前往宜蘭將他逮捕。

