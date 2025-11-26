夜店女公關遭亂刀猛砍奪命！ 北檢依殺人罪起訴前男友劉柏葳

信義夜店女公關命案主嫌劉柏葳遭起訴。（圖／報系資料照）

台北市信義區今年7月30日發生命案，21歲的劉柏葳因不滿谷姓前女友申請保護令，於晚間8時許在信義威秀A16地下停車場拿刀猛刺谷女，谷女最終送醫搶救仍宣告不治。台北地檢署今（11月26日）偵結此案，以殺人罪起訴劉柏葳，全案將由國民法官進行審理。

谷女和劉柏葳曾短暫交往且同居過，不過由於劉柏葳經常對谷女施暴，明顯有暴力傾向，今年5月16日谷女再度遭其甩耳光、掐脖且名牌衣物更是遭其破壞，最終谷女忍無可忍，赴醫院驗傷以後前往派出所報案聲請保護令。

保護令生效以後，谷女在7月29日於涉群媒體上PO出保護令，並稱前男友劉柏葳為恐怖情人，不僅把家中的精品包包、衣物、生活用品全都割爛，雙方也經常發生肢體衝突。

7月30日晚間8時35分，劉柏葳在信義威秀A16地下停車場等候谷女，待谷女抵達以後，劉柏葳便上前理論。兩人在爆發口角後，劉男便強行將谷女拉至樓梯間，並拿起刀朝谷女猛刺，谷女最終送往台北醫學大學附設醫院急救不治。

後續劉柏葳逃往宜蘭五結外公家，警方獲報後循線前往將其逮捕，檢方訊後認為劉男有逃亡之虞，向北院聲押獲准，一路羈押至今。台北地檢署在今日偵結，依照殺人罪起訴劉柏葳，全安將交由國民法官審理。

