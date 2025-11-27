夜店女公關遭前男友亂刀砍死！ 恐怖情人劉柏葳今移審北院

劉柏葳今日移審台北地院。（圖／方萬民攝）

台北市信義區7月30日信義威秀地下停車場，27歲的古姓夜店女公關遭到其前男友劉柏葳殘忍殺害，全身共有30至50多處有刀傷。台北地檢署於昨（11月26日）偵結此案，依照殺人罪起訴劉柏葳，而目前仍屬於在押狀態的劉柏葳今（11月27日）也移審台北地院，由法官決定是否繼續羈押。

回顧整起事件，古女原先是信義區某夜店的公關，劉柏葳則因為在該夜店擔任保全與她相識，2人過去曾短暫交往、同居。不過在今年5月，劉柏葳因為懷疑谷女對他不忠，開始對其施暴，經常會掌摑、掐脖。

除此之外，劉柏葳還會大肆破壞谷女的精品以及家電，其中包括iPad平板、Dyson空氣清淨機、吹風機、LV、CHANEL、DIOR、GUCCI、PRADA、巴黎世家皆遭殃。谷女也因此驗傷報警聲請保護令。

在歷經2個月的等待保護令終於生效，沒想到卻引起劉柏葳的不滿，於7月30日晚間8時許在信義威秀停車場等待谷女，谷女抵達以後，劉柏葳便上前理論。兩人在爆發口角後，劉男便強行將谷女拉至樓梯間，並拿起彈簧刀朝谷女猛刺，谷女最終送往台北醫學大學附設醫院急救不治。

