夜店女公關遭前男友埋伏…「1分鐘狂刺30刀」奪命 北檢殺人罪起訴

台北市信義威秀影城地下停車場於今年7月30日晚間發生兇殺案，22歲劉姓男子持彈簧刀刺殺27歲谷姓女公關頸部，導致對方當場失血過多身亡。劉男在行凶後騎車逃往宜蘭五結外公家，在隔日凌晨0時24分落網。據悉，兩人過去曾為情侶關係，劉男先前在夜店擔任安管人員，月薪僅3萬多元，不過房租卻高達2萬5千元，谷女原本答應要幫忙負擔一半卻未做到，因此劉男才會在分手後復合不成，憤而追討10萬元並行凶。事隔近4月，台北地檢署今（26）日依殺人等罪將其起訴。

台北市信義威秀影城地下停車場於今年7月30日晚間發生兇殺案。（谷女Threads、翻攝畫面）

回顧此案，事發於今年7月30日晚間8時許，谷女正在前往夜店上班路途，劉男埋伏在信義A16地下停車場，見谷女抵達後，兩人先是爆發激烈口角，隨後劉男將谷女強行拖入樓梯間，手持彈簧刀攻擊谷女前頸、後頸、胸部、腹部及背部等部位，1分鐘狂刺至少30刀，造成谷女失血過多，全身有多達30到50處砍刺及抵抗傷，經緊急送醫搶救後宣告不治。

根據警方調查，兩人今年初交往後同居，房租高達2萬5千元，劉男因先前擔任夜店安管人員，每月薪水僅3萬多元，負擔不起高額房租，谷女原先答應幫忙負擔一半，事後卻未做到。而劉男在交往期間都會借錢給谷女，讓谷女購買喜歡的名牌商品。2人在交往期間，劉男不滿谷女與客人關係親密，2人因此發生多次爭執，劉男於5月14日的爭執過程中掌摑谷女，並損其多達35項財物，包含剪斷iPad、Dyson清淨機的電線，割破巴黎世家、GUCCI等名牌服裝與包包。

經北檢起訴書內容指出，谷女在5月14日發生衝突時便已聲請暫時保護令，但劉男卻不甩，仍在5月30日、7月12日、7月17日3度圍堵谷女，而保護令則直到7月28日才正式核發。不料僅過2日，劉男疑似因接獲警方告知保護令內容時，憤而引發殺機，當晚便駕駛租用的iRent小客車，抵達谷女就職的夜店地下停車場，持彈簧刀將其刺殺後逃逸。

在警方循線追查下，在31日凌晨0時24分於五結當地將劉嫌逮捕並聲押獲准，北檢調查後依違反保護令、殺人等罪將劉提起公訴，並交由國民法官庭審理；而劉男先前打谷女巴掌及損害物品等犯行，日前已被法院依傷害、毀損罪判刑6月，可易科罰金。



◎《FTNN新聞網》關心您，有家暴事件請撥打113保護專線。

