夜店女子遭舞客拉下舞台 伸「鹹豬手」侵犯

[NOWnews今日新聞] 台中市一名杜姓男子今年4月到夜店狂歡，舞台上一位女子以雞尾酒對舞台下眾多男舞客餵酒時，杜男趁勢將女子拉下舞台意圖性騷擾，將手伸進女子內褲，觸摸下體部位；法院認定杜男犯行明確，依「性騷擾防治法」判他有期徒刑4個月，可易科罰金。

判決指出，案發於今年4月29日凌晨，杜男在台中市區一家夜店飲酒跳舞，當時受害女子與男友同在場，並上台與其他女性客人跳舞。其間，舞池男性客人要求餵酒，女子遂拿酒瓶倒酒給杜男飲用。女子餵酒後不久，杜男趁勢伸手拉扯，將女子拉下舞台，並在她措手不及之際，把手伸入女子內褲，觸摸其下體。女子受驚立刻向店家報告，男友隨即報警。

女子向臺中市政府警察局第四分局報案後立即驗傷，警方收驗內褲並送驗。鑑定結果顯示褲底內層檢出男性Y染色體微物，與女子證述相符。法官並調閱監視器畫面，確認杜男當時有拉扯行為。

杜男全盤否認性騷行為，但法官認為其辯稱與畫面、證詞、物證均不符，不予採信。法院斥責杜男未尊重他人身體自主，行為侵擾受害人性與身體安寧，情節不可輕縱，並考量其犯後態度、未與被害人和解賠償、無前科等因素，量處徒刑4月，可折算為每日1000元易科罰金。全案仍可上訴。

