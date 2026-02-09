夜店妹喝醉被拖KTV廁所逞慾…朋友目睹沒制止！敲門探詢、加入性侵行列

記者陳弘逸／高雄報導

高雄嚴姓男子跟葉姓男子去年到夜店狂歡，認識女子小花（化名），之後又去KTV續攤，嚴男見女方酒後呈微醺貌，先把人拉去公廁反鎖強制性交；葉男壯壯尾隨在後，竟一同加入性侵行列，事後案情曝光，兩人都否認犯行，還辯稱是你情我願；但依據驗傷報告女方下體「處女膜有兩處新撕裂傷」，事發後出現創傷後壓力症候群，綜合相關證據，法官不採信兩人說詞，依法重判。

判決指出，嚴男、葉男2023年1月15日凌晨，前往高雄某夜店玩樂認識女子小花（化名），之後又去KTV續攤，嚴男見女方酒後呈微醺貌，把人拉到公廁反鎖，不顧對方一再抗拒、閃躲，及多次出言制止，仍違反意願強制性交得逞。

過程中，葉男尾隨在後，發現兩人進入廁所，上前敲門探詢，未料，卻沒有制止，竟加入強制猥褻行列，事後其他友人前往關切，見小花神色有異，一再追問之下，此案才曝光。

事後嚴男、葉男挨告，兩人都不否認在KTV公廁跟小花發生性行為，但否認強制猥褻、性交，強調是你情我願的。甚至透過辯護人質疑，為何與陌生人離開包廂、為何不呼救、為何不奮力抵抗直到受傷，要求應該要扮演一般人期待的「完美被害人」。

偵審期間，小花多次陳述，當下被嚇到，不知道怎麼處理，第一次遇到這種事且嚴男、葉男身形高壯、力量較大，人數並較多，力氣沒辦法反抗且事發突然不及反應，或深感恐懼驚魂未定。

且案發後，依據驗傷報告「處女膜有兩處新撕裂傷」，案發至今曾呈現遭性侵害的創傷後壓力症候群，綜合相關證據，法官未採信嚴男、葉男辯詞。

法官認為，嚴男、葉男為一己私慾對小花強制猥褻、性交，犯後飾詞狡辯，未見絲毫反省，不知悔改，無端耗費司法資源，也沒達成和解或賠償，犯後態度甚劣。

法院審理後，將嚴男依強制性交罪，處4年4個月有期徒刑；葉男則被依二人以上共同強制猥褻罪，判3年1個月有期徒刑，可上訴。

