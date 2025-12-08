夜店散場拒離開！醉男咬傷安管嗆警「管束我啊」 他擺爛躺平拒上警車

北市一名李姓男子在夜店結束營業後拒絕離開，咬傷安管人員手指，更擺爛拒上警車。(圖／翻攝畫面)

北市信義區8日清晨4時許發生一起酒客最酒脫序事故。警方獲報，一名年約30多歲的李姓男子7日獨自前往信義區夜店狂歡，直到夜店結束營業時間後仍不願離去，更怒咬安管人員的手指洩憤，遭安管人員當場報警處理。

警方獲報到場時，李男情緒仍相當激動，但已遭安管人員帶離夜店，惟李男卻仍持續與警方叫囂，最後遭警方上銬管束，不料李男被上銬後仍不願配合警方，拒絕上警車，甚至直接將身體放軟，讓警方不得不出動3人將李男扛上警車帶回派出所。

全案後續依警職法第19條1項「瘋狂或酒醉，非管束不能救護其生命、身體之危險，或預防他人生命、身體之危險」對渠實施管束，後續也已聯繫李男的姊姊至所將其帶回。

◎喝酒勿開車！飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒。

