夜店正妹穿超辣！竟是超大咖黑澀會美眉 黑色透視裝好身材全被看見

記者鄭尹翔／台北報導

小薰黃瀞怡近日在社群上大方公開夜店照片，罕見以超辣透視穿搭亮相，火速掀起網友暴動。儘管行程滿檔，她仍不時與粉絲分享生活點滴，而這次火辣造型瞬間成為焦點，吸引上千粉絲朝聖按讚。

小薰和家人一起去夜店玩，黑色薄紗透視裝超辣。（圖／翻攝自小薰IG）

照片中，小薰將頭髮俐落紮起，上身穿著黑色透膚襯衫，內搭黑色bra若隱若現，在性感與時尚之間取得完美平衡。整體造型雖大膽卻不失質感，展現成熟自信魅力，也讓粉絲直呼「太辣了」。

下半身部分，她選擇黑色皮質短裙，簡潔利落又顯腿長。搭配黑色中筒襪與黑鞋，完整呈現全黑穿搭風格，帶有神秘氣質又不失女性魅力。整套造型辣度與時髦度兼具，是她少見的夜店穿搭亮點。

至於這次夜店之旅，小薰透露是為了替即將飛往澳洲的表妹送行，同行成員包含舅媽、阿姨與表姊妹們。她笑稱「大家嗨到不需要酒精」，反倒是自己在角落默默吃拉麵，意外成為當晚最可愛的反差萌瞬間。

小薰和家人一起去夜店玩，黑色薄紗透視裝超辣。（圖／翻攝自小薰IG）

小薰也在貼文中寫下「第一次跟家族一起踏進夜店」，更分享同行的馬來西亞新朋友完全融入「原住民熱情模式」，嗨度甚至超越全場。她感性表示，有家人陪伴的夜店瞬間變成家庭版歡樂谷，「家人一起瘋，比酒精更讓人上頭」。

