夜店版圖東區佔8成！夏天倫出身酒店世家 黃仁勳也是客戶

堪稱全台最強！有「夜店大亨」封號的的夏天倫，昨（11/30）與女性友人慘遭砍傷，手臂留下駭人的15公分傷疤，事後雖有1名嫌犯攜械自首，但仍有共犯在逃，而他誇張的事業版圖也曝光，連黃仁勳都是他的座上客。

夏天倫受訪。 （圖／中天新聞）

夏天倫昨受訪表示，是替朋友擋刀，而他左前臂因此慘遭砍傷，女性友人的眼睛也受傷，他怒批北市治安真的蠻差，表示事發當下他的雙眼被辣椒水噴，非常灼痛、視線也模糊，「根本看不清對方到底拿的是棒子還是刀，攻擊來得又快又狠」、「我平時沒有任何糾紛，卻在毫無防備狀態下遭襲擊，我其實替我的孩子安全滿擔心，我也替台北市的正常人感到擔心。」

夏天倫受訪。 （圖／中天新聞）

而日前他針對與前妻夏黃廉盈的撫養費等費用相關衝突開了記者會，痛批對方涉嫌不當得利及竊盜，並出示假扣押物品與法院相關文件，被砍會否跟開了這個記者會有關，夏天倫的律師連忙搶白表示：「這我們就不過多臆測。」不過今天凌晨夏天倫上網po文，表示：「我會為家人朋友挺身而出」明顯「意有所指」。

夏天倫手臂遭砍出一條15公分的傷痕。 （圖／中天新聞）

而夏天倫的事業版圖，也被攤在陽光下，規模相當誇張強猛，堪稱全台最強，據他的同行指出，全台最高級，低消新台幣10萬起跳的「ONCOR 響艷都市所」KTV就是夏天倫跟弟弟夏天浩經營的，輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳之前來台參加「台北國際電腦展」時，也特地帶妻子來此處開包廂唱歌，此外北市的東區、信義區叫的出名字的頂級夜店如KOR Taipei、OMNI Nightclub、RUFF Taipei、WAVE CLUB Taipei，也都是兩兄弟在當老闆，令人咋舌。

夏天倫[與前妻因為贍養費問題鬧上法院。 （圖／資料畫面，中天新聞）

讓2兄弟事業如此旺的推手，就是他們的父親夏承榮，老人家於2020年病逝於台北耕莘醫院，享壽72歲，生前開設的北市高級酒店「麗園」，在酒店業中位列前幾名，他本來想將該店給次子夏天浩打理，但夏天浩只想開夜店，夏承榮於是把「麗園」所在大樓內的5樓整層買下，花了3億元讓孩子開了「Luxy」，也就是為人熟知的北市東區知名夜店，設計還曾得到德國紅點設計獎，如今改名為「OMNI」依然生意興隆，「麗園」後來被合夥人之一的竹聯幫某堂，打敗同為股東的松聯幫，成功接手經營，改為消費較便宜的禮服店，從忠孝東路四段到六段，夏家人幾乎吞下八成以上的夜店版圖。

涉嫌砍人的嫌犯後來到警局投案，仍在偵訊中。 （圖／警方提供）

林姓嫌犯的身影被監視器拍下。 （圖／警方提供）

林姓嫌犯自首時交出的刀械。 （圖／警方提供）

夏天倫在停車場被砍傷。（圖／翻攝自Threads／Alan Hsia）

「夜店大亨」夏天倫（右）與女性友人11月30遭持刀攻擊，他的前妻黃廉盈（左）近日則是指控夏天倫扣押財產。（圖／報系資料照）

