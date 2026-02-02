夜店狂歡的他竟是總統！ 帥氣小哥14歲建國當元首

現年21歲的男子傑克森（Daniel Jackson）雖然出生於澳洲，但他年紀輕輕卻已經成為國家元首，不過並非澳洲的，而是一個名為「維爾迪斯自由共和國」（Free Republic of Verdis）的小小國。

傑克森。（圖／翻攝自IG）

綜合外媒報導，傑克森在14歲那年創建了一個名為「維爾迪斯自由共和國」的微型國家，這個國家的領土僅500平方公尺，位於克羅埃西亞與塞爾維亞之間、多瑙河上一塊有主權爭議的土地上，他在2019年時發現這塊地無人居住，於是便在這裡宣布獨立，他說：「這塊土地沒有任何國家主張，因為克羅埃西亞和塞爾維亞都不想要它。」

傑克森坦言，這原本只是他和朋友之間的玩笑話，沒想到最後竟然成真，還成為他的全職工作，他透露，這個國家有400 名「公民」以及約 2,000 名「電子居民（e-residents）」，他們每年至少支付 25 歐元來維持這個身分。

不過傑克森的建國之路並非一帆風順，克羅埃西亞雖然不想要這塊地，但也不希望任何人登陸，正因如此，傑克森在2023年時被該國警方給驅逐，甚至被判永久禁止入境。有國際專家指出，雖然滿足領土與政府的條件，但獲得國際間的承認才是最難的一關。

傑克森目前流亡於英國，他分享，自己現在進出夜店狂歡時，都會拿出維爾迪斯國的護照，也從來沒有出過問題。

