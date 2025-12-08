夜店獵艷下藥性侵女子 富二代表兄弟輪流上還找人來觀摩

在美國好萊塢從事房地產生意的蕭男，因在夜店涉嫌下藥性侵女子，日前被檢察官約談到案後諭知50萬元交保。資料照。呂志明攝



在美國好萊塢從事房地產生意的蕭姓男子，趁著返台與表弟廖姓男子到夜店獵艷，趁機對1名年輕女子下藥後帶回住處，誇張的是廖男找了1名好友一同返家，本來想找應召女到府同歡，由於沒選到中意的，竟趁著蕭男性侵該名女子後換手由廖男接續性侵，廖男還請友人在一旁觀摩，台北地檢署調查後認為蕭男涉犯《刑法》加重強制性交罪，廖男涉犯強制性交罪，將2人依法起訴。

據了解，這名蕭男家境富裕，年輕時去美國留學後在知名的好萊塢從事房地產生意，而蕭男的表弟廖男，其母開設頗具規模的貿易公司，是一個標準富二代，廖男早婚，但結婚不久後離婚。

去年4月間，事業有成的蕭男返回台灣與廖男一同到台北市信義區的夜店獵艷，同時1名年輕女子與一群友人也前往該夜店，蕭男很快鎖定這名年輕女子，2人互動交流後彼此都產生好感。

隨著與蕭男越聊越HIGH，女子開始感覺頭昏，意識不清，蕭男見狀就與廖男一同將她帶離夜店，前往廖男住處。另一方面女子的好友沒有找到她，也連絡不上，以為女子已先一步回家，最後也各自回家。

當2人將女子帶回家後，廖男還找了好友一同到家中，原本打算找傳播小姐到府服務，一起狂歡，但找了半天沒有中意者，就在蕭男將昏迷的女子帶到房間裡性侵後，廖男竟接手PLAY，還要好友在房間觀看。

此時迷迷糊糊的女子發現有人在侵犯她時，還發現有另1人還坐在床邊，不僅抗拒，還痛罵他們怎麼可以這樣對她，因此向警方報案，女子到醫院驗傷採集檢體時，體內驗出鎮靜劑，另外還有蕭男及廖的DNA，因此提對這對表兄弟提出告訴。

蕭男、廖男到案後坦承有與女子發生性關係，但否認有下藥或違背其意願性侵，全是你情我願。

但檢察官依照調查的事證不採信2人的辯解，認為蕭男涉犯《刑法》以藥劑犯強制性交罪、廖男涉犯同法強制性交罪，依法提起公訴。

