夜店餵酒變狼吻！噁男「手深褲內」狡辯不認 監視器揭惡行猥褻判刑

記者陳佳鈴／台中報導

杜男即伸手緊抓女子左手臂，使她重心不穩，接著強力一拉，將女子從舞台上扯下。女子被迫蹲低、完全失去平衡，杜男趁亂伸手侵入她的內褲猥褻，讓女子驚嚇不已。（示意圖／PIXABAY）

台中市一名杜姓男子，今年四月在夜店狂歡時，趁舞台上跳舞的女客人俯身餵酒之際，竟突然將她強拉下舞台，並伸手侵入對方內褲觸摸下體。法院審理後認定行為明確構成性騷擾，依相關法令判處杜男 4 個月徒刑，可易科罰金，全案仍可上訴。

此案發生於 4 月 29 日凌晨。當時這名女客人與男友一起到場消費，因店家開放女性顧客上台互動，她便與其他女客人上台跳舞，期間台下不少男性顧客向她做出「餵酒」手勢。女子於是手持雞尾酒瓶，逐一倒酒給台下客人喝。畫面中可見，她左手扶著杜男的下顎，右手將酒倒入口中。

然而僅僅 3 秒，杜男即伸手緊抓女子左手臂，使她重心不穩，接著強力一拉，將女子從舞台上扯下。女子被迫蹲低、完全失去平衡，杜男趁亂伸手侵入她的內褲猥褻，讓女子驚嚇不已。她立即向夜店保全求助並報警處理，整起事件才曝光。

台中地院審理期間，杜男全盤否認犯行，辯稱自己沒有拉人、也沒有伸手碰觸對方下體。但法院調閱夜店監視器後，明確看見他以手臂拉扯女子，並強行將她拉下舞台。另女子在案發後立即到院驗傷，下體衣物採檢發現混合性 DNA，與女子指證的內容相符。

法院認為，杜男未尊重女性的身體自主權，其行為已明確侵犯性隱私與人格尊嚴，雖然過程時間不長，但造成女子驚嚇與心理傷害。且杜男犯後不認罪，也未與被害人和解或賠償，態度不佳。綜合監視器畫面、科學鑑定與被害人證詞，台中地院依性騷擾罪判處杜男 4 月徒刑，並得易科罰金。

