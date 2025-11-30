夜店"上廁所"起衝突 21歲男與紐西蘭籍男吵到店外被逮

社會中心／莊立誠 黃啓豪 台北報導

週末夜信義區再爆衝突！週日凌晨3點多，一名21歲的周姓男子，跟朋友到夜店狂歡。過程中，疑似因為出入廁所的動線問題，跟一名紐西蘭籍的男子爆發衝突。雙方被業店安管人員請出場。沒想到，倆人在店外計續吵，最後雙雙都被帶回警局。

凌晨時分，信義區街頭依舊鬧哄哄，不少民眾在一旁圍觀，因為不久前，兩名男子，在夜店內大打出手，警方獲報立即到場。只見兩人渾身酒氣，情緒依舊很激動，員警只好大聲喝令，要他們乖乖配合。雙方人馬隔空互嗆，誰也不讓誰，警方趕緊上前，把人架開。事發就在台北市信義區，週日凌晨三點多，21歲的周姓男子，跟朋友來到一間夜店狂歡。過程中，跟一名24歲的紐西蘭籍的男子，因為出入廁所動線問題，爆發口角。過程中，一言不合，演變成肢體衝突，當場被夜店安管制止。事後兩人也被帶回警局，雖然雙方互不提告，最後還是被依社維法送辦。

廣告 廣告

夜店「上廁所」也能吵？ 21歲男與紐西蘭籍男吵到店外被逮

週末深夜，信義區夜店再傳衝突事件。（圖／翻攝畫面）

信義警分局三張犁派出所所長陳右霖表示，警方接獲報案後，立即到場了解，係本國籍及紐籍違序人，因出入廁所動線問題，發生口角爭執，過程中兩名男子發生推擠，且有肢體衝突。原本到夜店狂歡，卻因為一時衝動，爆發衝突，下場就是到警局報到。

夜店「上廁所」也能吵？ 21歲男與紐西蘭籍男吵到店外被逮

週末深夜，信義區夜店再傳衝突事件。（圖／翻攝畫面）

原文出處：夜店「上廁所」也能吵？ 21歲男與紐西蘭籍男吵到店外被逮

更多民視新聞報導

喝到斷片! 女睡昏在計程車上 2警化身保母護送回家

夜店女公關遭亂刀猛砍奪命！ 北檢依殺人罪起訴前男友劉柏葳

夜店女公關之死 凶徒前男友殺人罪起訴

