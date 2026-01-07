一夜情升格當爸！他懷疑「幫別人養小孩」 結局曝光

男子事後懷疑自己當了「現成老爸」。（示意圖／翻攝自pexels）





在現代社會，網路交友越來越常見，民眾仍要提高警覺。新北一名男子在網路認識一名女子並發生關係，女方隨後聲稱懷孕產女，男子當時不疑有他便辦理認領。事後懷疑自己當了「現成老爸」，但女方卻失蹤，還因其他案件遭到通緝，法院也做出判決。

網路結緣成掛名父親

根據判決書，這起案件的當事男子壯壯（化名），於民國111年4月在網路上認識了女子小花（化名），兩人短暫發生過一次性關係。不久後小花聲稱懷孕，並在隔年產下一名女嬰，隨後向壯壯指稱孩子就是他的親骨肉。當時壯壯由於社會經驗不足且未深思熟慮，於民國112年9月前往戶政事務所辦理認領登記，正式在法律上成為孩子的父親。隨著時間過去，壯壯想起當初女方身邊還有其他異性交往，越想越不對勁，懷疑自己成了替他人養小孩的冤大頭，於是要求進行親子鑑定。

生母躲避親子鑑定

在壯壯多次要求鑑定卻遭推託後，他決定向法院提起訴訟。過程中小花不僅使出「緩兵之計」要求撤告卻隨後失蹤，甚至還因涉及其他案件遭到法院通緝，連法定代理人的送達地址都得透過公示送達處理。新北地方法院多次發函命雙方前往法務部調查局進行DNA血緣鑑定，壯壯每次都準時報到，但女方卻始終拒絕帶孩子露面。

法官撤銷父女名分

法官在判決中指出，親子關係的認定必須以真實血緣為基礎，否則認領行為在法律上是無效的。由於女方無正當理由拒絕配合鑑定，法院引用民事訴訟法規定，認定壯壯主張「雙方無血緣關係」為真實。最終，新北地方法院判決確認壯壯與女嬰之間的親子關係不存在，全案仍可上訴。

新北地方法院判決確認壯壯與女嬰之間的親子關係不存在。（圖／翻攝自Google maps）

