一夜情遇老江湖？美魔女摩鐵生吞小鮮肉！完事告性侵…自曝：上千次經驗

記者陳弘逸／台中報導

女子上夜店跟另名男子一夜情，憤而提告，並證稱從小到大常常被性侵、性騷，大概有上千次，被侵犯破百次，曾提告10多次。（示意圖／PIXABAY）

台中市男子大壯（化名）前年在夜店認識女子小花（化名），兩人徹夜狂歡，清晨轉戰汽車旅館激戰；事後男方卻挨告強制性交，但他喊冤，辯稱是一夜情。小花當天說「我都可以當你媽了」抗拒，被認定拒絕隱晦又不明確，她又證稱從小到大常常被性侵、性騷，大概有上千次，被侵犯破百次，曾提告10多次，但法官認為，證據不明確，且她有多次被害經驗，卻無警覺，反應與一般人相違，審理後，諭知大壯無罪，可上訴。

判決指出，男子大壯（化名）2024年12月27日晚上，在台中某夜店認識女子小花（化名），兩人徹夜狂歡，清晨兩人開車到旅館休息，當下女方酒醉仍有意識，但男方不顧她明確拒絕，強制性交得逞。

事後小花報警提告，大壯坦承雙方發生性行為，但否認強制性交犯行，辯稱，過程中女方都沒拒絕也沒抵抗；她的辯護人稱，雙方第一次認識時，互有好感，同意發生一夜情。

此外，辯護人主張，依一般生活經驗，第一次見面異性提要去汽車旅館，時間又是在深夜凌晨，一般狀況大概都可以意識不是單純的要休息，且小花過去有類似的被害經驗或是其它的經驗，可預見雙方會發生性行為，但當時卻無警惕心，完事後也沒逃離，且拒絕過程隱晦不明確，一般常情相違，更沒證據證明有動粗跡象。

小花證稱時，還原當時洗了3次澡，有性器接合還因生理期流血，還有說，「我都可以當你媽了」但大壯也不管。她也主張，從小到大常常被性侵、性騷，大概有上千次，被強制性交侵犯絕對有破百次，這2、3年被猥褻、性交等案提告十來次，有些已判決，有些不起訴。

依據驗傷報告，確實有部分紅點擦傷情形，且一般男女進行性交行為時，在激情之際，可能有互抓對方身體，小花傷勢尚屬輕微，無法證明有強暴手段強制性交。

再審酌前案判決，小花在審理時證述都大致相符，且經歷此性侵害行為次數甚多，應該比一般人更具警覺心，有足夠認知、經驗與能力，避免傷害擴大，但案發後卻表現出輕率、大膽、悖於常情反映，不免懷疑，情節是否屬實。

法官認為，法院不應存有理想被害人的迷思或成見，惟無罪推定原則仍須在刑事案件加以貫徹並落實，考量此案有諸多疑點未明而存有瑕疵，且補強證據不足，因此，諭知大壯無罪，可上訴。

