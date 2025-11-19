一夜掉8度！ 台中9人.彰化3人無心跳緊急送醫

台中市 / 綜合報導

氣溫驟降，台中消防統計，非創傷失去生命的民眾有9人，彰化也有3人，芬園國小一名54歲黃姓男老師，他上午8點多帶班級跑步，跑完和學生聊天時，突然癱軟倒地，學生嚇一跳，立刻衝去找校護老師，旁邊看到的老師也衝過來幫忙，有人CPR、還有人打119求救，校護老師也用AED電擊一次，在大家通力合作下，黃老師恢復意識，緊急送醫，裝了心導管支架，休養恢復中。

昨（18）日08時至今（19）日08時，計有19人非創傷送醫，其中有9人非創傷性OHCA（到院無呼吸心跳），年齡介於49至91歲。身穿黑上衣的男老師，帶著學生，繞操場跑步，跑完他站在籃球架旁邊跟學生聊天，他突然往後倒，民眾說：「在那個籃球架，倒了。」

廣告 廣告

老師昏倒失去意識，3名學生反應很快，拔腿狂奔，用跑的去叫支援，找校護老師來，旁邊的老師看到也立刻過去，發現昏倒的老師沒有呼吸心跳，趕快幫他CPR，另外一名老師打119求救，校護來了，拎著AED，不停CPR還用AED電擊一次。

救護車趕到學校，救護人員接手急救，這時54歲的黃姓老師，在全校師生的通力合作下，已經恢復呼吸心跳，芬園國小校護關采倢說：「8點36分開始，然後總共到119來接手，我們總共花了，17分鐘，幫這個同事做急救。」男老師被緊急送醫搶救後，順利恢復意識，男老師妻子說：「感謝校方他們第一時間的處置，包括護理師，還有全校的老師們的協助，還有學生的第一時間通報，讓急救過程沒有一些延滯。」

男老師的妻子感謝全校師生出手，救了他先生，隨後也開刀裝了3支心導管支架。台中消防統計，18日8點到19日8點，有9位民眾非創傷性到院無呼吸心跳，年齡介於49-91歲，彰化則是有3人，這位男老師也疑似因為天氣變化大的關係，幸好在學校有同事和學生的合作，及時將他救回來。

原始連結







更多華視新聞報導

越晚越冷！ 全台降溫轉冷週日再增強 高山有望降雪

不滿吵鬧被罵！ 2高一生尾隨進廁毆老師 打到棍棒斷

25歲警中午跑步突昏倒 疑心血管疾病送醫不治

