夜探台中元宵驚蟄界 高雄商圈馬年發紅包

迎接馬年春節與元宵，北中南三大城市重磅活動相互較勁。「2026中台灣元宵燈會」於2月15日至3月3日在台中中央公園盛大舉辦，以沉浸式燈區「驚蟄界」打造夜間探險體驗。「2026高雄過好年」串聯全市30個商圈，啟動小紅包發放與年貨採買活動；台北市「花IN台北」花季迎來超萌代言人「喵喵」，讓民眾感受濃濃年節氛圍。

「2026中台灣元宵燈會」跳脫傳統燈會形式，攜手專業策展團隊，融合工藝、花藝、多媒材裝置與聲光特效，呈現主題燈區「驚蟄界」，讓台中中央公園化身會呼吸、會說故事的夜間場域。遊客將從氣勢磅礴的「馬首引領」啟程，穿越綠光森林、感受春雷乍響，並在林間發現象徵生命重生的「綠舟棲地」，展開一場沉浸式光影旅程。

廣告 廣告

台中市建設局長陳大田指出，燈區設計結合中央公園既有喬木與自然地貌，透過細膩燈光層次、環境音效與全手工場景布置，營造獨一無二的夜間光環境。全區共規畫9大主題燈區，搭配專屬音樂與情境設計，讓民眾不只是「看燈」，而是走進故事之中，感受萬物甦醒的生命力。

「2026高雄過好年」活動自即日起正式起跑，高雄市政府攜手大高雄市觀光商圈總會及30個商圈，帶動春節消費熱潮。重頭戲「馬年小紅包」將自1月31日起於三鳳中街率先發放，活動期間共進行27場商圈發放活動，並結合春聯拓印、DIY手作與舞台表演，提供全家大小走春同樂的好去處。

高雄市經發局長廖泰翔表示，市府近年持續透過節慶活動與環境優化，提升商圈人潮與消費動能，包括完成玉竹街市容轉型，預計今(2026)年再優化三鳳中街與新堀江商圈，讓高雄商圈從春節一路熱鬧到寒假。另首度結合青年家具街與鳥松家具街，於1月19日至23日在市府中庭設置家具展區，搶攻年前除舊布新商機。

2026「花IN台北」花季活動正式展開，由超人氣插畫家A ee mi筆下角色「喵喵」擔任年度代言人，並於台北市政府東南角廣場建起期間限定的「春之幻境溫室」。這次展覽結合巨型氣偶與橘紅百合紙雕藝術，呈現粉嫩療癒的春日氛圍，民眾拍照打卡還有機會獲得限量紀念品。

原文出處

延伸閱讀