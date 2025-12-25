一夜搬空！河南最大保時捷中心突停業 員工遭欠薪消費者求償無門

大陸河南省規模最大的保時捷授權經銷商鄭州中原保時捷中心突然停業，展廳一夜之間被搬空，導致數百名消費者權益受損。該中心佔地面積達1萬2000平方公尺，隸屬於河南東安控股集團，目前已有超過200名消費者登記維權，初步統計涉案金額超過百萬元。

鄭州中原保時捷中心突然停業，展廳一夜之間被搬空。 （圖／翻攝《紅星新聞》）

據《紅星新聞》25日報導，受影響的消費者主要面臨兩大問題，一是已支付車輛訂金但無法提車，二是購買的售後服務套餐無法兌現。其中一位消費者表示，自己已支付3萬元人民幣（約13.46萬元新台幣）訂金預訂保時捷卡宴（Cayenne），如今不僅無法提車，連銷售顧問也聯繫不上。另有消費者反映，在該店購買的維修基金、代金券及定期保養等服務皆無法兌現，涉及金額從數千元到上萬元人民幣不等。

廣告 廣告

該中心關聯公司為鄭州東保潤汽車銷售有限公司，成立於2015年12月，註冊資本6000萬元人民幣（約2.7億元新台幣）。天眼查資料顯示，該公司存在多起買賣合同糾紛的司法案件，累計被執行金額超過1200萬元人民幣（約5385萬元新台幣）。值得關注的是，12月17日該公司剛完成法定代表人變更，原執行董事兼總經理堵傳濤退出，由尹少亮接任。

鄭州市中原區商務局工作人員回應，該門店目前已處於停業狀態，區政府已成立工作組介入處理。工作人員進一步說明，此事並非該門店單獨或保時捷品牌方面的問題，而是門店上游的集團內部出現狀況所致，相關情況仍在進一步調查與協調中。

東安控股集團代理保時捷、BMW、奧迪等13個汽車品牌。 （圖／翻攝《紅星新聞》）

保時捷大陸官方熱線工作人員證實，該門店為官方授權店，近期陸續接到客戶來電反映相關情況，已反饋給相關部門，但目前暫無更多資訊可披露。截至發稿，鄭州中原保時捷中心的官方抖音帳號已轉為私密狀態，微信公眾號則直至12月21日仍在正常更新內容，記者多次撥打該中心對外公開的聯繫電話均未能接通。

除消費者受到影響外，部分門店員工也表示對閉店一事並不知情，有員工透露已被該門店拖欠數月工資。鄭州東保潤汽車銷售有限公司由新鄉東新汽車有限責任公司100%控股，後者隸屬於東安控股集團有限公司，集團總部位於河南新鄉，據官網介紹為大陸汽車流通行業百強企業，代理保時捷、BMW、奧迪（Audi）等13個汽車品牌。

延伸閱讀

CNBC：輝達同意200億美元收購AI新創公司Groq

感謝「護國神山」！亞洲人均GDP台名列第4 首超南韓領先日

輝達買點來了！華爾街投行：十年難得一見