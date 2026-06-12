夜晚下雨攔公車怕沒看見？司機曝「手機1功能」超有效 一票人讚：終於懂了

夜晚下雨視線不佳，有公車司機分享表示，攔公車可開啟手機的手電筒功能，效果非常好，且司機也會感謝你，貼文引發熱議。（翻攝自Pexels圖庫）

連日來，雨勢不斷，加上晚上視線不佳，有公車司機分享影片表示，民眾攔公車時可以開啟手機的手電筒功能，不僅效果很好，「司機都會感謝你為我們設想」。貼文一出，引發熱議，網友紛紛表示有用，「有些站位太暗真的會看不到乘客」、「第一次看到司機的視角，終於懂了」。也有公車司機留言指出，看到揮舞手電筒，「可以提早打方向燈，讓後車知道準備變換車道」。

揮舞手電筒攔車 司機會感謝你

一名公車司機日前在Threds分享一段公車行駛台中街頭的影片，只見夜晚下雨，視線不佳，前方擋風玻璃的雨刷不停來回清除雨滴，遠方模糊的公車亭，有3位乘客一邊撐著傘，一邊不斷揮舞開啟手電筒的手機，直到公車停靠為止。原PO寫道，攔公車用手機開啟手電筒的方式，效果非常好，「而且所有的公車司機都會感謝你為我們設想」。

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貼文一出，引起熱議，不少乘客看了影片表示，原來這種方式真的有用，「第一次看到司機的視角，終於懂了」、「最好招手到司機車子停下來，才放下手」、「我都是招手揮手，看到司機打方向燈才把手放下，不過現在學到了，原來還可以利用手機手電筒」、「其實不管有沒有下雨，只要視線不好了，要攔公車就把手機的手電筒打開揮舞！讓自己更明顯」。

部分網友批評 根本問題是公車亭設計

也有一名公車司機留言指出，開啟手電筒功能，公車可以提早因應，「是的沒錯，好讓我們可以提早打方向燈，讓後車知道準備變換車道」。

不過，仍有網友批評，根本的問題在於公車亭，設計不夠完善，「為什麼不在站牌上，設置一個招呼燈？要搭車的按個鈕，站牌能亮燈，讓公車司機遠遠就能看見此站有人要搭車！不是很方便嗎」、「有站牌的地方都一片黑？連個燈光都沒有，是乘客只能在白天搭車嗎？覺得是政府的問題」。

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