夜晚清晨輻射冷卻效應明顯 留意10度以下低溫

中央氣象署指出，今天(13日)大陸冷氣團南下並影響，加上輻射冷卻效應，各地早晚偏冷，西半部日夜溫差大；清晨低溫方面，北部、宜蘭普遍在攝氏10至13度，其中北部、花蓮及金門、馬祖有局部10度左右或以下低溫發生，其他地區低溫約15至17度，應做好保暖措施。白天氣溫方面，預測北部、東半部高溫19至23度，中南部高溫25至27度；天氣方面，由於北方乾空氣逐漸南下，今日水氣逐漸減少，各地大多為多雲到晴的天氣，僅花東地區及恆春半島有局部短暫雨。

離島天氣：澎湖晴時多雲，17至20度；金門晴時多雲，11至19度；馬祖晴時多雲，11至16度。

風力方面，今下午起東北風增強，桃園、苗栗、台中、彰化、嘉義、台南、恆春半島及澎湖、蘭嶼、綠島局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機會，海邊活動請注意安全。

此外，高山夜間及清晨氣溫偏低，路面易結冰，行車用路及登山客請注意路況安全，山坡地農作物請防範寒害。