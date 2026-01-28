夜景勝地大古山有「攝」狼！ 2女如廁嚇壞報警逮人

桃園市 / 綜合報導

桃園大古山風景區，很多人會去看夜景，但有一名20歲男子，昨(27)日凌晨1點多，不是看夜景，而是躲在女廁偷拍，2名女子嚇得報警，員警趕到，果然在男子手機裡發現偷拍的影像，立刻將他逮捕，訊後依妨害性隱私、妨害秘密偵辦。

員警開警車來到大古路山停車場，下車對一名白衣男子進行盤查，檢視他的隨身手機，因為他躲在女廁偷拍女生上廁所，民眾在網路社群PO文說，上個廁所也有事，好好一個大男生沒事躲在女廁，立刻先找老公討救兵。

被害人說：「（好像被人看了上廁所，不過定對方有沒有偷拍，後面又有女生上同一間）。」男子偷拍的地點就在桃園的大古山風景區，兩名女子擔心被偷拍報警，熱心民眾聽說也都留在現場堵人，等了大概15分鐘男子才從廁所出來。

被害人說：「（他有點嚇到）。」現場民眾盯著男子動向，不讓他跑走，在警方到場後，確實在男子手機找到偷拍影片。蘆竹警分局外社所所長李智卿說：「經現場檢視嫌疑人手機，確認有被害人所述遭偷拍之內容，隨即依規定查扣手機。」

警方調查，偷拍男子是20歲傅姓男子，昨日凌晨1點多躲在景區公廁，偷拍兩名女子，當下將他逮捕、查扣手機，訊後依妨害性隱私、妨害秘密偵辦。

原始連結







