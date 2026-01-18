林清陽

斑斕彩霞在山嵐中褪逝

鄉野小徑緩緩升起了煙霧

倏地瀰漫一抹淡淡的氣息

感受到寂靜的氛圍蜿蜒而至

彷彿許多穿越時空的精靈

正在訴說那一段模糊的故事

蒼翠山嵐中所孕育的傳說

只適合在夜裡獨自咀嚼

猶記得小徑盡頭的莊園

曾經洋溢動人的詩篇

伴隨綠意盎然的花園

隨意吟唱屬於山中的傳奇

旅人踽踽於寂寥的小徑

再一次感受燈光的溫度

讓鵝黃而盡責的亮光

從平靜的心中滿溢出來

於是踩著輕盈的步伐

回到溫馨滿懷的家園

（圖：林清陽提供）