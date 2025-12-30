夜歸族有福了！台北到台南只要83分 高鐵新增班次、購票方式一次看

經常需要夜間南北奔波的旅客有福了，台灣高鐵宣布2026年2月2日起，調整班表、再增開班次，每週總班次提升至1,134班。本次改點最大亮點在於「平日夜間直達車」，首推出晚間10點後「跳過台中、直奔南部」的直達列車，新班表車票將於2026年1月5日凌晨零時開搶。

新增班次有哪些？停靠方式有何不同？

此次新增列車採取全新停靠模式，包含兩個主要車次：

•1985車次：

每週一至週五晚間10時自南港站發車，停靠台北、板橋站後，不停靠台中站，直達台南後續行至左營站。

•1575車次：

於週六晚間10時30分自南港站發車，行駛至台中站，中途不停靠板橋與苗栗站。

1985直達車能省下多少時間？

週一至週五行駛的1985車次將打破慣例「不停靠台中」，直接南下停靠台南站與左營站。此舉將大幅壓縮行車時間，台北至台南僅需83分鐘，台北至左營也只要95分鐘，成為極具競爭力的夜間特快車選擇。

針對週六增開的1575車次，高鐵說明，將有助於中、南部都會區旅客彈性規劃行程，並達到夜間搭乘分流效果。

現有班次微調：週五、週日旅客請留意

配合本次夜間班次的增加與路線優化，原訂於週五及週日行駛的南下1563車次，其桃園站與新竹站的發車時間將進行微幅調整。

高鐵提醒，習慣搭乘此班次的旅客，務必在購票或乘車前再次確認發車時刻，以免行程受阻。

2026年2月2日起南下增開、現有調整的班次時刻表。（圖／翻攝高鐵官網）

何時開放購票？如何購買？

新班表車票將於2026年1月5日凌晨零時起開放預購，後續日期則依預售時程逐日開放。旅客可透過「T-EX行動購票」App、網路訂票系統、便利商店或車站窗口等多種管道搶先購票。