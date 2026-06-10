一夜爆富現賺11億！ 台積電副總霸氣送「500張持股」受贈者身分掀關注

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「護國山神」台積電（2330）近年股價大幅度上漲，股民受惠。（本刊資料照）

「護國山神」台積電（2330）近年股價大幅度上漲，股民受惠。根據公開資訊觀測站最新資料，台積電廠務副總經理莊子壽於本月8日申報贈與500張台積電股票，以今（10日）收盤價2,255計算，市值高達11.27億，讓不少人直喊羨慕。

台積電今收盤價雖小跌50元，不過擁有「護國山神」股票仍是人人羨慕。據了解，台積電廠務副總經理莊子壽在台積電持股高層中排名第6，因近期財務動作頻繁，引發外界關注。

莊子壽上月才剛申報出售200張股票，如今又申報鉅額贈與500張股票，該這筆交易完成後，其手中仍持有約1995張又165股台積電，身價依然驚人，同時是台積電前十大持股高層。由於該受贈對象僅呈現身分證字號，並未公開姓名，為不具名的神秘特定人士，因此意外成為市場熱議的對象。

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事實上，台積電高層申報鉅額持股贈與並非首例，包含前董事曾繁城曾於2021年贈與妻子5000張；執行副總秦永沛也曾大方贈妻2000張；而現任董事長魏哲家也曾於2021年底2度申報贈與，共轉讓1600張股票給妻子及3名兒子。

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