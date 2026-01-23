一夜爆紅！4粉帳號暴漲4萬 1句話引爆台人暖魂 網點關鍵：別再蹭了

實習記者藍子瑄／台北報導

社群平台Threads上又掀起一股台灣人的溫暖神力。近日，一名創帳僅兩天的繪師「紙袋阿告」在睡前發文，開心分享自己終於累積到5位粉絲，未料隔天醒來卻發現追蹤數少了一人，只剩4位，失落心情全寫在貼文中，意外掀起網友自發性的暖心「衝粉」行動。

網友自發出手 4粉一夜暴衝4萬追蹤

貼文曝光後，短短一夜之間，大批網友自發性追蹤力挺，讓紙袋阿告的粉絲數從4人一路暴衝，迅速達4萬追蹤。不少網友直言，看見創作者如此珍惜每一位追蹤者，實在捨不得他難過，乾脆「幫忙追一下」。

被流量眷顧三部曲 直率反應再圈粉

面對突如其來的關注，紙袋阿告努力產圖，回應粉絲的熱烈，他也分享自己「被流量眷顧的三部曲」，坦言起床時一度以為自己講錯話被網暴，隨後卻在留言區迎來大量誇獎，讓他興奮的傳訊息告訴媽媽「有人在看我的圖了！」，真誠又直率的反應，再度逗樂一票網友。

從4粉到4萬 網友留言見證「一夜長大」

不少網友表示，「沒想到追蹤數可以增加得這麼快」、「大家好像捨不得他難過」、「想當年你只有四位粉絲的時候，彷彿就在昨天」，甚至笑稱彷彿見證一段「一夜長大」的社群故事。

不靠爭議也能紅 「人味系流量」成關鍵

海巡署人才招募帳號「海巡署人才招募-海巡段段」分享觀察，近期多起爆紅案例顯示，平台上的流量密碼並非來自爭議，而是來自「反差感」與「人味」，甚至是一種讓人想要「幫點小忙」或「參與一下」的互動感。

模仿效應出現 網友點出1關鍵：別再學了

不過，隨著熱度延燒，網路上也開始出現不少模仿，有人刻意複製相似貼文試圖搭上熱潮，卻引來反感聲浪，不少網友直言「看到這種抄的就會想封鎖」。也有人指出，真正打動人的關鍵，在於那份不刻意、不設計的真誠。

