《夜王》美女如雲 黃子華鄭秀文飆演技

香港開年重量級電影《夜王》，由香港首部破億電影《毒舌大狀》導演吳煒倫執導，率領原班人馬全力打造，票房天王黃子華與華語天后鄭秀文強強聯手，再加上實力派的王丹妮、廖子妤、謝君豪等華麗卡司，電影聚焦香港90年代的夜總會風華，眾美女一字排開，為了吸引客人各出奇招，台灣將於3月13日上映。

吳煒倫首部執導作品《毒舌大狀》在2023年創下超高口碑，成為香港首部破億票房的華語電影，讓他的最新作品題材受到矚目，從上部嚴肅的法庭攻防戰180度大轉變，這次轉戰歡場的燈紅酒綠，吳煒倫表示有演員問他會不會想拍《毒舌大狀》續集，但他不想再拍重複題材，「當時我們在《毒舌大狀》的慶功宴上，我看到現場好多人及更多的美女，突然靈光一閃，衝口而出表示不如拍個夜總會！沒想到大家都開心表示贊成。」

片中黃子華與鄭秀文扮演1對離了婚的歡喜冤家，率領一班性感美豔的公關王丹妮、廖子妤、楊偲泳、譚旻萱等美女各出奇招，眾佳麗比美之餘更大飆演技，再加上一群獵豔高手謝君豪、盧鎮業、何啟華、楊偉倫等人同台演出。