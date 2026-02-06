《夜王》鄭秀文霸氣打理夜總會 與「冤家」黃子華見面就有火花

鄭秀文（紅衣者）在《夜王》掌管夜總會，霸氣十足。（華映娛樂提供）

香港開年重量級電影《夜王》今天公布電影正式預告，鄭秀文扮演縱橫尖東夜總會的女霸總，為了業績長紅，使出各種手段，是她出道以來首次嘗試的角色類型。她與黃子華更是一開機就默契十足，演來是火花四射。

《夜王》由香港首部破億電影《毒舌大狀》導演吳煒倫執導，率領原班人馬全力打造。由票房天王黃子華與華語天后鄭秀文聯手引爆話題，再加上實力派的王丹妮、廖子妤、謝君豪等華麗卡司。預告中可見當年香港夜總會文化，美麗性感的小姐一字排開，各有手段，要有特點才能被客人記住。鄭秀文更霸氣十足說：「天下男人皆可殺！」

導演吳煒倫表示，鄭秀文演什麼角色都會受到歡眾喜愛，「不只是她的演技好，她更擁有一份獨特的魅力。」導演也讚美鄭秀文的詮飾層次十足，「不但霸道演得好，一旦突然軟弱，又會讓人甘心為她遮風擋雨，Sammi姊就用這種魅力去詮釋夜總會裡的V姊，無人能及。」鄭秀文透露，角色不是只有插著腰兇人，「還有安排一些片段去詮釋她生活中面對旗下小姐或是愛人的狀態。」

票房天王黃子華表示，與吳煒倫在《毒舌大狀》合作愉快，很早就同意會加入《夜王》的演出陣容。他笑說：「一拍完《毒舌大狀》，我們已經在討論下一部電影，導演想到夜總會的題材，我覺得很有趣，沒有問過要演什麼角色就同意演出。」

黃子華（右）在《夜王》飾演重情重義的管理者，對週遭的人照顧有加。（華映娛樂提供）

至於首次和鄭秀文合作，黃子華表示，一直很想和她有正式的合作，「這回可說願望成真。」鄭秀文回憶兩人曾演出電影《失戀急讓》，當時沒有對手戲，「這次是真正私下認識他，我和他對工作都有那種一絲不苟的態度，演出前都為角色做了大量準備，對角色理解很深，所以我們一開機就很有默契，各自都成為片中人物時，就很有火花了。」

黃子華詮飾在歡場中討生活的夜總會管理者，是人在江湖且重情重義之人。吳煒倫表示，黃子華總是把市井之徒詮釋得很好看，「他扮演的歡哥身分卑微但內心強大，一直照顧身邊的人，只要在乎的人受到欺負，他會幫你反擊到對方體無完膚，黃子華是我心中的不二人選。」他把觀眾最喜愛的兩位演員放在一起，一同進入紙醉金迷的年代中，相信觀眾會看得很享受。

片中也有一群美麗的夜場小姐，除了觀眾熟知的王丹妮、廖子妤等扮演媽媽桑，劇組也花了很多時間找了許多漂亮的演員來演出這班午夜麗人，「我們選角花了很長的時間，千挑萬選，大約是11挑1的比例來選擇，才組成這班在《夜王》中亮相的美麗小姐群。」

《夜王》描述昔日風光一時的東日夜總會被收購，在尖東打滾數十年的經理歡哥（黃子華 飾）面臨時代轉變的挑戰。公司新任CEO竟是歡哥狠辣的前妻V姐（鄭秀文 飾），強迫歡哥及眾女公關轉型，業績漸有起色。怎料背後原來是大財團的操控遊戲，東日隨時關燈不保。為此歡哥及V姐聯手，誓言與眾女公關作最後反擊，稱霸尖東。該片將於3月13日在台上映。

