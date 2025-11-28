夜班網咖員不顧少女「邊哭邊掙扎」硬上得逞！隱忍10年…變人妻討回公道

記者陳弘逸／台中報導

台中女子小美（化名）10多年前就讀國中時，認識陳姓網咖男服務員，陳男邀女方翹課到住處，竟不顧對方反對，強制性交得逞。小美擔心被父母責難，也怕遭人非議才未求助；直到她成年且結婚之後，才鼓起勇氣提告；刑事部分陳男遭判8年有期徒刑，民事部分須賠償80萬，此案尚未定讞，仍可上訴。

判決指出，陳男2014年在彰化縣某網咖擔任櫃臺服務員，當時認識小7歲，仍在讀國中的少女小美（化名），還趁對方上學校社團課時，翹課到男方住處，但不顧少女反對，邊哭邊掙扎的情況下，遭對方趁機強制性交得逞。

因當時小美才13歲，又住在鄉下地區，就讀國中二年級，對於性事持傳統保守觀念，又怕父母責難，也擔心講出來會遭人非議，所以才選擇沒告知任何人或報警。

直到成年後，小美才對外揭露此事並報警提告；陳男則矢口否認犯行，只坦承認識對方，有回家中休息，否認發生關係，也不知對方實際年齡。

此案，經檢警蒐證調查，加上小美多名親友作證，才證實陳男犯行；刑事部分，被彰化地方法院依對未滿十四歲之女子犯強制性交罪，處8年有期徒刑，上訴二審遭駁回，案件尚未定讞。

小美提起刑事附帶民事求償200萬精神撫恤金，民事庭法官審酌，她大學畢業，已婚，從事金融業，每月收入約4至5萬元；至於陳男大專畢業，從事製造業，每月收入約3、4萬元；衡量雙方身分地位、經濟能力等情，男方應判賠償80萬元慰撫金，可上訴。

