大陸冷氣團發威、天氣晴朗加上輻射冷卻效應，今（16）晨全台各地普遍低溫；雖然水氣不足、也不夠低溫，宜蘭太平山沒有降下白雪，不過約僅4度C的山頭，清晨依舊結滿白霜，有旅客看到清晨美景，直呼值回票價。

由於本波大陸冷氣團偏乾、未挾帶充足水氣，海拔約2,000公尺的太平山莊，今天清晨並未降下瑞雪，而是結滿一層冰霜，加上天氣晴朗、日出照耀在白色霜地上，景色相當美麗，彌補了遊客沒有看到降雪的部分遺憾。

快新聞／一夜白頭！太平山未降雪「低溫結滿冰霜」 美景曝光了

太平山木造平台結霜。（圖／民視新聞）

