一夜睡不好，背痛找上門？脊椎最怕這些睡姿

夜悄悄來臨，緊繃的筋骨也該好好放鬆一下了。爬上床，或臥，或趴，或仰，無論採取哪種睡法，適宜的睡姿可以幫助人體釋放壓力，一夜安穩又香甜；不良的睡姿則可能讓人腰痠背痛，鎮日昏沈又乏力。

腰痠背痛是許多人有過的痛苦經驗，根據統計，約80％的人一生中至少有過一次嚴重的背痛，患者以中老年人居多。而誘發背痛，除了與白天的姿勢與受力不當之外，另外常見原因之一便是「睡姿不良」。

正常脊椎為S型曲線，人體在直立時，從側面看，耳朵、肩膀及骨盆應在一直線上，也就是頸椎與腰椎微前凸、胸椎微後彎。如果長時間姿勢不正確，則可能造成椎間盤受到不當擠壓，導致變形，退化或椎體滑脫，甚至壓迫到神經根，進而出現腰痠背痛、腳麻疼痛或不良於行等各種症狀。

維護脊椎健康，除了得「坐得正」、「站得直」，還要「睡得好」，指的就是不管在任何情況，能盡可能保持上述姿勢。尤其人的一生中，接近1∕3的時間是在睡眠狀態，這段本該讓骨骼、肌肉、筋膜好好放鬆休息的時間，如果有睡姿不良的情形，長期下來可能造成脊椎受到不當受力與壓迫，臨近的肌筋膜及神經也在睡眠中受到不當施力或拉扯，進而出現腰痠背痛「勾勾纏」的窘境。

特別是原本就有下背痛或坐骨神經痛、椎間盤突出、脊髓狹窄或椎體滑脫、頸椎關節退化等疾病的患者，在復健期間要格外注意睡眠姿勢，而就算是已經復原的患者或是正常人，平時也要維持良好睡姿，以免在睡夢中不知不覺傷害到脊椎的健康。

有些人擔心長期睡姿不良，會不會造成脊椎側彎或變形？就成年人來說，由於骨骼生長早已定型，不良的睡姿倒還不至於造成脊柱側彎等明顯的變形傷害。對於仍處發育階段青少年，雖不至因睡姿不良引發脊柱側彎，但因現代年輕族群多為「低頭族」，常彎腰駝背，而提早引發肩頸與腰部的傷害。正常的作息與正確的睡姿應特別加以注意。

（圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

