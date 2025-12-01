「夜空亮光」南北網友都目擊 專家：疑金牛座流星雨

屏東縣 / 綜合報導

昨(30)日深夜在台灣各地，都有民眾目擊到流星。從夜空中迅速劃過天際。

屏東往高雄88快速道路上，一道光線劃過夜空，明亮的流星格外耀眼，過程全被民眾的行車紀錄器，清楚拍下，屏東縣星空大使施世治說：「從東往西的方向來飛，那最近在發生的流星雨，金牛座的北流星雨，看它的輻射點，的確是從金牛座的這個方向飛過去的。」

原來民眾看到的，有可能就是金牛座流星雨，不只昨日晚間，有民眾在南台灣目擊，北部也有駕駛人從台北南下桃園，看到一道綠白色火光落下十分驚訝，把過程放上網路分享，民眾說：「如果是在一般道路，路燈很多就看不到啊，他很幸運喔，好興奮喔，因為能夠看到是很幸運的啊。」記者VS.民眾說：「(很幸運喔)，對，(如果妳看到妳會許願嗎)，會啊。」

其實就在今年5月，屏東也出現罕見的火流星現身，劃破南台灣夜空，如同白晝般明亮，瞬間照亮太平洋上空，屏東縣滿州國小流星監視站，成功捕捉到清晰的完整畫面，屏東縣星空大使施世治說：「(流星)有可能變得比較多的原因，可能是人造衛生，或是發射人造衛星的一些火箭殘骸，掉落下來，一樣也會在天空中，造成這樣看起來像流星的流星景。」短短一瞬，流星劃破了夜空，再次為台灣的夜色帶來驚喜。

