夜經濟、解塞車、拚經貿！林岱樺鳳山造勢端出三大有感政見 高雄變成會賺錢的城市

鳳山造勢拋三大「有感政策」：夜間經濟、交通解塞、中經貿核心 林岱樺：把人潮導進來、把消費留下來

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】高雄市長參選人，民進黨立法委員林岱樺昨（27）日下午於捷運鳳山西站周邊舉辦「三山造勢」鳳山場活動，活動未開始前已湧入5萬支持者，現場人潮一度「塞爆」捷運站，最後更以超過10萬人的參與帶來最後高潮。林岱樺在致詞中聚焦鳳山與高雄發展的三大亮點政策：夜間經濟、交通順暢、中經貿核心，強調要用「聽得懂、做得到」的方案，讓市民從日常生活就感受到改變。

林岱樺指出，鳳山與高雄要把人潮「變成就業、變成收入」，關鍵在於把商圈與城市服務延長到夜間，創造24小時消費與就業。「岱樺要發展商圈24小時經濟。『夜經濟、賺雙倍』，白天是蔬果攤、晚上熟食店，同一個商圈地點，服務兩種消費族群，賺雙倍的錢。」林岱樺表示，夜間經濟不是口號，而是把場館、商圈、交通與治安整合，讓輪班族、出差族、觀光客「夜晚也能安心消費」。

針對通勤族最在意的塞車問題，林岱樺在台上直接點名鳳山「痛點」並提出優先順序：「你是開車族，十大交通瓶頸得以改善，第一個要完成的，就是中正路交流道。」實際上，林岱樺的立委辦公室已有立案追蹤「台88線鳳山交流道西出匝道改善工程」，改善相關交通議題已是進行式。林岱樺同時也主張交通改革要「制度透明、改善看得見」，包含交通罰鍰專款專用、建立公開平台，並以行人安全、機車通行合理化、停車與執法檢討同步推進。

同時針對鳳山在城市版圖的角色，林岱樺指出「鳳山，就是高雄的經貿中心，就是核心中的核心。」並提出三項作法：「推動場站開發、推動都更活化、發展商圈24小時經濟。」她進一步說明，未來高雄車站、鳳山車站等站體開發，必須結合辦公、社宅與商業空間，並和地方商圈步行路線整合，「把人潮導進來，把消費留下來，讓市民賺大錢。」林岱樺表示，硬體到位後，更要把「場站」變成「產業與就業的入口」，透過招商、青創、就業媒合、商圈串聯，把站體周邊帶成真正的經貿引擎。

活動尾聲，現場仍不斷響起歡呼與掌聲，支持者高喊「加油」「凍蒜」，以熱烈回應作為鳳山壓軸場最鮮明的畫面。 林岱樺最後強調，她提出的政策之所以要「有感」，就是要讓市民一聽就懂、每天都用得到：「各位市民朋友，這些政見，大家都聽得懂；這些承諾，岱樺也一定做得到。」（圖╱林岱樺立委辦公室提供）