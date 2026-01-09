夜航訓練失聯！真是國軍戰機老舊嗎？

▲空軍五聯隊F-16V戰機夜間緊急升空。（圖／軍聞社提供）

[NOWnews今日新聞] 空軍一架機號6670的F-16V (F-16V Block20)戰機6日晚間執行夜間例行性訓練任務，於晚上7時29分於花蓮縣豐濱鄉東面10浬疑似飛行員跳傘後失聯，國軍海空兵力、海巡正全力持續搜救中。外界質疑F-16戰機返台服役將近30年，機齡老舊成為事故原因之一，執政黨立委甚至將在野黨阻擋中央政府總預算審查，歸咎成事故原因，都是缺乏專業判斷。

F-16升級壽限可達12000小時

先說明戰機怎麼判斷是否老舊，與汽車從車齡及行駛里程來判斷車的狀況不同，戰機主要由飛行時數來判斷。F-16戰機從1976年首次試飛、1974年進入美軍服役開始，經過製造商持續改良，目前已有F-16A/B/C/D/E/F等型號，我國空軍1992年獲得美國同意出售的為F-16A/B/ Block20型號，而所謂 Block20指生產批次。

廣告 廣告

早期的F-16A/B型戰機使用壽限為8000小時，但國軍F-16A/B生產搭配當時歐洲四國正在進行中的「中期壽命升級（MLU）」計畫，因此以MLU標準製造，再經過「鳳展專案」升級成F-16V Block20規格（空軍正式名稱F-16AM/BM），使用壽命可達到12000小時，所以6日失事的6670機飛行時數3894小時，連原始設計的使用壽限一半都不到，並不算「老爺機」。

事實上，隨著通貨膨脹讓軍用機生產成本不斷上升，西方國家第四代戰機更是動輒1億美金一架，各國也都不斷透過延壽延長飛機使用壽限，最著名為美軍B-52轟炸機，在1952至1962年間生產，經歷過越戰、多次波斯灣戰爭、反恐戰爭，僅管新一代隱形轟炸機問世，但B-52的龐大載彈量，仍無法被取代，至今仍在美軍服役，經過更換新發動機、升級航電系統，預計服役至2050年。

雖然國軍F-16戰機未達使用壽限，但空軍三型主力戰機中，以F-16戰機數量最多、功能最多元，能執行防空、對地、對海攻擊任務，所以任務最繁重、最操勞，在頻繁使用下產生飛安事故，難免給國人F-16事故率高的印象。

問世超過40年的F-16真的是老飛機嗎？隨著歐洲國家換裝F-35戰機，有大批F-16退役，成為國防預算不足國家空軍的新歡。阿根廷向丹麥採購24架二手F-16AM/BM戰機，首批6架已於去年12月交付，其機體跟國軍差不多，尚餘近50%的飛行時數才會屆壽，壽限仍遠高於中國與俄羅斯製同級戰機。

機械、天候、人為空難三大因素

飛安意外不外乎「機械、天候、人為」三大因素，機械通常指飛機設計/生產瑕疵、機件故障、鳥擊造成飛機受損等；天候自然是天氣因素；人為不外乎駕駛應變處置、是否陷入G力昏迷等。飛安意外調查通常需要一年時間才能得出較詳細結果，因此每次空軍摔機就斷定是戰機老舊，顯然是欠缺專業判斷。

各國空軍長期面臨航空公司高薪挖角問題，導致優秀飛行員留營誘因不如民間航空公司，加上2016年民進黨政府上台以來兩岸關係持續緊張，共軍軍機不斷提升擾台力道，飛官訓練之餘還要增添大量攔截共機的任務，飛行員壓力倍增，讓空軍留下飛官難度增加。

據空軍統計，每年平均有約30名飛官不續約，面對飛官荒，以無人機取代成為國際趨勢，在台海國土防衛上，無人機長滯空時間特性，能夠監控慢速機與船隻，減少飛行員負擔；另外，應該持續透過發放「續服獎金」、提升戰鬥部隊機加給等方式，縮小與航空公司待遇差距，提高飛官續服役的動力，避免飛官荒造成過勞的惡行循環，影響飛安。

▲空軍主力戰機中，以F-16V戰機任務最為繁重。(圖／記者呂炯昌攝)

更多 NOWnews 今日新聞 報導

F-16戰機夜訓失聯！空軍曝4000萬買防寒衣：飛行員反應不佳才重買

國防部記者會滿滿標示【無】挨轟！顧立雄：為了與美軍實質交流

F-16戰機飛行員無防寒衣 顧立雄：今年3月前全交貨