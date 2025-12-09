夜色中迷途老婦險遭危境！ 斗六警火速尋家線索、步行護送平安歸門

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】雲林斗六市日前深夜一名獨自行走的黃姓老婦人，在萬年路超商前因突發頭暈而迷失方向，情緒慌張、步履不穩。長安派出所巡邏警員曾鐛霆敏銳察覺異狀即刻介入，從安撫到查證、從載送到徒步逐戶比對，全程不放棄任何線索，最終在深夜彼端為她尋回家的方向、守住一條長者的生命安全。

斗六老婦深夜頭暈迷途，超商前踉蹌徘徊險象環生。(記者廖承恩翻攝)

當時夜色深沉、車流稀少，曾員巡經超商外，見老婦神情恍惚、步伐顫抖，宛如在黑夜裡打轉的影子，疑似隨時可能跌倒或衝向車道。他毫不遲疑上前攙扶，老婦顫聲表示因頭暈腦鳴，一時間完全忘記回家的路，只覺四周愈來愈陌生、愈走愈害怕。警方立刻引導她坐下休息，觀察臉色蒼白、精神明顯不穩，第一時間便決定要全程協助，避免危險擴大。

老婦在警方反覆安撫與詢問之下，終於吐露自稱住址，但情緒仍顫抖，堅持想自行走回家。曾員考量夜間低溫與視線不佳，勸說改由警車載送以策安全。豈料車行抵達所述位置後，老婦環顧四周愣住，隨即搖頭：「這裡……不是我家。」一席話讓氣氛瞬間凝住。原以為就要返回溫暖住處的路程，再度陷入混沌。警方深知若此刻放任她離開，恐再次陷入危險，必須以更直接、更精準的方式找出真正線索。

員警見夜寒視線差，堅勸老婦人改由警車載返以確保安全。(記者廖承恩翻攝)

情勢不容耽擱，警方決定改採最笨卻最穩的方法──徒步搜尋。曾員攙扶老婦穿梭在昏黃巷弄，逐戶查證住戶資訊，無論冷風或寂街都未讓他停下腳步。他一邊詢問住戶、一邊引導老婦嘗試喚醒記憶，在層層排除錯誤線索之際，也守住她愈發不安的心情。老婦的步伐時快時慢，警方則始終陪在旁，像在黑夜裡替她點起一盞燈。

多番比對後，兩人走進其中一條巷弄，老婦突然停下腳步，望向某戶人家時眼神瞬間亮起，激動喊道：「這裡，就是我家！」曾員立即上前按鈴確認，家屬一開門便驚呼失而復得。警方確認老婦狀況無虞後，將她平安交由家人照護，也讓這段驚魂夜路終於劃上句點。家屬連聲致謝，難掩激動，直言若非警方即時介入，不敢想像後果。

警方攙扶老婦穿行昏黃巷弄，逐戶查證比對，終於成功尋獲其住家。(記者廖承恩翻攝)

斗六警分局指出，夜間迷途的長者往往因體力、疾病或記憶退化，極容易陷入危險，提醒家中若有年長者，務必加強外出陪同，並在隨身物品、衣物、手機等標註聯絡方式，以利協尋。警方也強調，將持續加強夜間巡邏與弱勢關懷，以最快速度介入任何可能危及生命的狀況，與民眾共同守住長者每一次平安回家的路。